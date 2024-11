Au travail, le stress et l'épuisement sont "toujours plus alarmants"

Le stress et l'épuisement des travailleurs atteignent "un niveau toujours plus alarmant", selon le baromètre de Travail.Suisse. Six travailleurs et travailleuses sur sept sont parfois trop exténués après une journée de travail pour s'occuper encore de leurs affaires personnelles ou familiales.

Pour un bon tiers des gens (42%), c'est même "souvent", voire "très souvent", le cas. Un record, alerte la faîtière syndicale, qui a présenté vendredi son baromètre annuel sur les conditions de travail. Ce chiffre fluctue ces dernières années, mais il tend à augmenter. Il a progressé de 5% en un peu moins d'une décennie. Les secteurs de l'agriculture ou de l'administration publique sont relativement préservés. En revanche, les domaines de l'information et de la communication, du commerce de détail, de la finance ou des assurances sont particulièrement stressants, relève l'étude. La charge de travail, un facteur aggravant Pour la vice-présidente de Travail.Suisse Léonore Porchet, la charge de travail est l'un des facteurs de ce stress. "Le manque de main d'œuvre est un cercle vicieux. Le fait qu'on n'ait pas assez de collègues pour se partager le travail augmente la quantité de travail et donc de stress", note la conseillère nationale verte vendredi dans le 12h30 de la RTS. La lutte contre le stress doit donc devenir "une priorité absolue", tant pour des raisons de protection de la santé que pour le bien de l'économie nationale, estime la Vaudoise. Plus de 770'000 employés songent en effet à changer de travail l'année prochaine en raison du stress subi, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Certaines tendances positives Le baromètre pointe également du doigt les désavantages subis en raison de limitations dues à l'état de santé. Plus des deux tiers des personnes souffrant de maladies chroniques et limitées dans leur travail ne bénéficient d'aucun aménagement de leur activité ou de leur poste de travail, critique Travail.Suisse. Parallèlement, l'étude de la faîtière révèle que davantage de travailleurs interrogés estiment que leur place n'est pas menacée. Une part croissante des sondés pense également qu'ils pourront retrouver des conditions équivalentes s'ils quittent leur poste. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info Sujet radio: Philéas Authier Article web: iar avec l'ats