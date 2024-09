Au paradis des Lego, de l’eau potable partout et un nouveau vivre ensemble

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

L'été joue les prolongations et on va chercher un peu de fraîcheur en hauteur. L'occasion de s'adonner à la randonnée. Mais saviez-vous que ce sont des bénévoles qui maintiennent le bon balisage des chemins?

Il n'y a pas d'âge pour jouer aux legos

Au paradis des Lego

Chemise à fleurs et fière moustache, c'est le look du roi de la brique à Monthey (VS). Entre modèles mythiques - de l'Étoile de la mort à la tour de Sauron - et briques de toutes les époques - plus d'un million en stock - sa boutique fait le bonheur des fans de Lego de tous les âges, pour compléter une construction ou une collection.

De l'eau potable partout

Rendre n'importe quelle eau potable, sans solvant, ni cuisson et à moindre coût. C'est la méthode développée par une start-up zurichoise, grâce à un filtre qui marche grâce à la gravité. Une innovation déjà adoptée en Colombie et testée par mon collègue Loïs Siggen Lopez pour boire l'eau du Léman (si, si).

L'invité du 12h30 - Guillaume Käser présente le cluster, nouvelle alternative au logement traditionnel

Un nouveau vivre ensemble

Savez-vous ce qu'est un "cluster"? Non, je ne vous parle pas de virus et pandémie, mais d'architecture. C'est le nom donné à un nouveau type d'habitations, mêlant espaces privés et partagés. Une sorte d'appartement communautaire, en somme, pour imaginer une nouvelle manière de vivre ensemble.

Dans le bois de Finges, des chercheurs étudient les effets de la sècheresse sur les arbres au moyen de brumisateurs géants / 19h30 / 1 min. / mercredi à 19:30

Des brumisateurs pour la forêt

C'est une étrange expérience menée dans le Bois de Finges, en Valais. Des brumisateurs géants ont été installés au milieu de la pinède. L'objectif? Découvrir si la sécheresse de l'air a une influence sur les arbres, au même titre que celle du sol. Ceci afin de déterminer le meilleur type d'arbres pour les changements climatiques à venir.Regarder la suite

Quel "droit à la déconnexion" pour les Suisses? Interview de Julien Lanfranconi (vidéo) / Forum / 4 min. / le 26 août 2024

Le droit de se déconnecter

Imaginez: pouvoir oublier sa boîte mail, sa messagerie et son smartphone lorsqu'on termine sa journée de travail ou qu'on est en week-end. Ce "droit à la déconnexion" existe désormais en Australie, pour les entreprises employant plus de 15 personnes.

Pas cool Oasis !

Oasis à Paléo

C'était l'annonce rock'n'roll de la semaine passée: la reformation d'Oasis suite à la réconciliation des frères Gallagher, Noel et Liam. Et si aucune date en Suisse n'est annoncée, le groupe anglais a encore une ardoise en Suisse romande, suite à son concert avorté au Paléo en 2000, lorsque Liam était seul aux commandes.

Et sinon, combien de joueuses et joueurs de cor des Alpes faut-il pour entrer dans le Guiness Book? Réponse: 555. Mais comme en Suisse, on ne fait pas les choses à moitié, elles et ils étaient 1006 ce week-end à Klewenalp (NW) pour battre le précédent record. Et jouer à l'unisson.



Belle semaine et à lundi prochain!