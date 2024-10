Attention aux intoxications en cueillant des champignons, même comestibles

Alors que la saison de la cueillette des champignons bat son plein, les contrôleurs romands tirent la sonnette d'alarme à propos des risques d'intoxication car celles-ci ne proviennent pas seulement de champignons non-comestibles.

Chaque année en Suisse, des centaines d'intoxications sont recensées et leur nombre est actuellement parmi les plus hauts historiques avec un record de 733 cas en 2019. En 2022, 655 intoxications, dont une trentaine de cas grave, ont été répertoriées.

"Les gens ne savent pas qu’ils ne savent pas" chasser les champignons, alerte dans les colonnes du Matin Dimanche Véronique Lyon, qui effectue le contrôle de centaines de champignons par an au Mont-sur-Lausanne.

De mauvaise qualité et incomestibles

Les contrôleurs relèvent que les intoxications ont plusieurs explications: les produits récoltés ne sont pas comestibles malgré leur apparence très proche d'autres espèces qui le sont, ou ils sont bel et bien comestibles mais ne sont pas assez frais et sont donc plus propices à être contaminés par des vers

"En Suisse, la majorité des intoxications sont provoquées par des champignons plutôt comestibles, notamment des bolets", rappelle Jean-Michel Froidevaux, le président de la Vapko (Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons).

Cuisson, aspect et contrôle

Il est donc conseillé de ne pas attendre plus de 24 heures avant de consommer les champignons ramassés ou de les préparer aussitôt puis de les congeler, de les faire mijoter pendant une dizaine à une vingtaine de minutes avant de les déguster — donc d'éviter de les consommer crus, comme le veut la recette tendance du carpaccio de bolets — et de faire attention à leur aspect. Un cèpe jauni par exemple aura plus tendance à avoir des parasites et à rendre malade.

Enfin, le mieux est de faire contrôler son panier de champignons.

