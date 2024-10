Après les étoiles pour les restaurants, le guide Michelin décerne des clefs aux meilleurs hôtels

Le célèbre guide Michelin, bien connu pour ses étoiles attribuées aux meilleurs restaurants du monde, étend désormais son influence à l'hôtellerie en décernant des clefs aux établissements d'exception. Un coup de projecteur, mais aussi un coup de pression pour les hôtels.

Neuf hôtels suisses viennent ainsi d'être distingués par trois clefs, le maximum possible dans ce nouveau palmarès. Parmi eux, deux établissements genevois se démarquent, dont The Woodward, où l'accent est mis sur un service hautement personnalisé.

Neuf hôtels suisses couronnés par le guide Michelin.

"L'idée est que le client se sente chez lui dès son arrivée", a expliqué Jean-Marie Le Gall, le directeur général de l'hôtel, mercredi dans le 19h30 de la RTS. Il ajoute que cette distinction Michelin apporte une pression supplémentaire. "Le guide Michelin est une institution centenaire qui fait foi dans le domaine de la restauration. Désormais, il s'impose également dans le secteur de l'hébergement, et les attentes sont élevées."

"Les codes du luxe ont changé"

Cette évolution du luxe, marquée par plus de convivialité et d'authenticité, pousse les équipes à repenser leur approche. "Les codes du luxe ont changé. On s'éloigne d'un luxe guindé pour aller vers quelque chose de plus humain", note Johanne Saget, fondatrice de The One Consulting, spécialisée dans l'hôtellerie de luxe.

Toutefois, avec cette reconnaissance vient une pression accrue. Dans la gastronomie, certains chefs ont déjà renoncé à leurs étoiles Michelin, trouvant les attentes trop élevées et difficilement soutenables. L'hôtellerie, désormais soumise à ce même niveau de rigueur, devra innover pour maintenir ses clefs. "La filière doit se dépasser, notamment en matière d'innovation et de personnalisation, pour rester au sommet", souligne Johanne Saget.

Le défi est donc lancé pour ces établissements suisses déjà reconnus mondialement.

Matthieu Hoffstetter/vajo