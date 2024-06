Après la coupure de l'A13, Albert Rösti incite les vacanciers à traverser les Alpes en train cet été

Après la fermeture de l'A13, Albert Rösti veut gérer au mieux le trafic des voyageurs cet été, notamment grâce à des liaisons ferroviaires supplémentaires. Selon les informations actuelles, la route du San Bernardino devrait probablement être à nouveau praticable sur une seule voie dans les deux sens en juillet.

Le ministre des transports et le chef de l'Office fédéral des routes (OFROU) Jürg Röthlisberger ont donné des informations sur la suite des opérations lors d'une conférence de presse mardi à Berne.

Selon le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), il faut trouver rapidement une solution pour que la phase de capacité réduite puisse être gérée au mieux.

On estime actuellement qu'il faudra environ une semaine pour remettre la rivière Moesa dans son lit. Ce n'est qu'ensuite que la réparation des chaussées proprement dite pourra commencer.

Pas de calendrier fixe

Selon le Bernois, les travaux de remblayage devraient permettre de recréer une voie de circulation par sens en juillet. Grâce aux travaux de construction du tunnel du Gothard, il y a suffisamment de matériel à disposition, a-t-il précisé.

Albert Rösti a toutefois nuancé ses propos en précisant qu'il ne pouvait pas s'engager sur un calendrier fixe. De nouveaux orages sont en effet possibles.

Les CFF ont promis d'offrir des liaisons nord-sud supplémentaires le week-end, a-t-il ajouté, et il y aura également plus de capacités dans le trafic marchandises.

Chacun peut apporter sa contribution en optant pour les transports publics, a souligné le ministre. Ce dernier a également annoncé que les fermetures nocturnes du tunnel routier du Gothard étaient supprimées avec effet immédiat.

Coordination avec l'étranger

Le chef du DETEC a aussi cité la gestion du trafic comme une mesure importante. Dès samedi, les annonces à ce sujet ont été adaptées de manière à ce que le trafic soit rapidement dévié à grande échelle, notamment via l'A2, mais aussi via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard.

Le ministre UDC a ajouté qu'il était en outre en contact avec ses homologues à l'étranger afin que la Suisse soit autant que possible contournée.

Hommage aux victimes

Lors des mêmes intempéries, une lave torrentielle a détruit trois maisons dans la localité de Sorte (GR). Un homme y a perdu la vie. Deux autres personnes étaient toujours portées disparues mardi.

Albert Rösti a exprimé ses sincères condoléances aux proches de l'homme décédé et a rappelé les disparus. Concernant l'A13, on a eu beaucoup de chance, a-t-il dit, car il n'y avait ni voitures ni cars sur le tronçon concerné.

