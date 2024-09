Analyser son sommeil, prendre son chien au bureau et admirer le brâme du cerf

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Peut-être avez-vous profité de votre week-end pour participer aux premières Journées du matrimoine à Lausanne et découvrir l'histoire de l'artiste Aloïse Corbaz, de la politicienne Tilo Frey et de l'architecte Lux Guyer. Et si vous ne les connaissez pas ou si vous vous demandez ce qu'est le le matrimoine, voici quelques explications.

check : shanaz diessler, dr. en neuroscience, fondatrice undae-science / basik / 3 min. / le 16 septembre 2024

Analyser son sommeil

Est-ce que vous dormez bien? En Suisse, on estime que 30% de la population est touchée à un moment donné par des troubles du sommeil. Et que ceux-ci, s'ils ne sont pas traités, peuvent coûter jusqu'à 10 milliards de francs par an. Une start-up vaudoise propose une solution pour analyser son sommeil chez soi, sans être trop intrusif.

Les chiens au bureau / Mise au point / 13 min. / hier à 20:10

Prendre son chien au bureau

Et si, après le home office, la nouvelle révolution dans le monde du travail était le dog office. De plus en plus d'entreprises suisses autorisent leurs employé·es à venir au bureau avec leur chien. Selon certaines études, cela réduirait le stress, améliorerait la communication et renforcerait la fidélité à l'entreprise.

Une nouvelle méthode d’affinage de certains fromages est développée à l’agroscope / Couleurs locales / 2 min. / jeudi à 19:00

Une 2e peau pour le fromage

Des taies d'oreiller pour emballer les fromages. C'est une technique développée par l'Agroscope à Köniz (BE), pour simplifier et accélérer l'affinage des fromages, sans perdre en goût et en qualité. Une 2e peau biodégradable, imaginée initialement en utilisant.. des bas.

Puissance du son et noblesse de l’animal, le brame du cerf attire les foules, photographes animaliers et touristes / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Un brâme qui fascine

C'est un long cri rauque qu'on entend dans les forêts à l'automne. Le brâme du cerf fascine, touristes et photographes, qui traquent l'animal pour observer ce spectacle de séduction animale.

INGKA.COM Eurêka - Une plateforme en ligne de vente de seconde main pour particuliers proposée par Ikea / Eureka / 2 min. / le 16 septembre 2024

Revendre ses meubles IKEA

Vendre ou échanger ses meubles IKEA, sans avoir à les décrire sous toutes les coutures ou à retrouver les instructions de montage. Ce sera bientôt possible, grâce à une plateforme de vente "peer 2 peer" développée par le géant suédois, actuellement en test en Espagne et en Norvège.

La réunion Tupperware / Objectivement vôtre / 5 min. / le 27 janvier 1975

Au temps des soirées Tupperware

C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Celui des soirées Tupperware. Alors que le fabriquant de boîtes alimentaires en plastique a annoncé se mettre en faillite la semaine dernière, retour sur ses années fastes, quand on se réunissait entre amies pour découvrir ses produits.

Et sinon, la semaine passée, on a pas mal parlé de Val-de-Travers (NE), élue pire commune de Suisse par le magazine Bilanz. Mais connaissez-vous son pendant alémanique? La commune soleuroise de Mümliswil, qui a lancé cette année une campagne originale sur les réseaux sociaux pour vanter ses atouts.



Belle semaine et à lundi prochain!