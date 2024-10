Albert Rösti inquiet des coupes dans les médias en Suisse romande

Lors de cette 5e édition du FMR, une nouvelle initiative a été présentée dans le domaine de l'éducation aux médias. Elle est portée par la Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), la SSR (RTS et RSI), les éditeurs romands Médias Suisses, les radios régionales romandes de même que les TV régionales romandes.

L'idée est de créer une fondation chargée de favoriser l'éducation aux médias dans les écoles de Suisse romande, au travers d'ateliers organisés en collaboration avec les médias locaux. "Il ne s'agit pas d'une mesure d'aide à la presse, mais un outil de compréhension permettant aux médias de prendre leur responsabilité sociétale", a souligné le directeur de Radio Chablais, Florian Jeanneret.