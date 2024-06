Alain Berset sera le nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Fribourgeois a été élu à la majorité absolue au deuxième tour.

Alain Berset, 52 ans, a été choisi pour prendre la direction durant les cinq prochaines années du Conseil de l'Europe, qui réunit 46 Etats membres.

Au deuxième tour du scrutin, l'ancien conseiller fédéral a obtenu 114 voix sur 245 bulletins valables, devançant largement ses adversaires. L'ancien ministre estonien de la Culture Indrek Saar a reçu 85 suffrages et l'actuel commissaire européen à la Justice, le Belge Didier Reynders, 46 suffrages. Le Fribourgeois était déjà arrivé en tête au premier tour.

"Félicitations à Alain Berset, qui vient juste d'être élu secrétaire général du Conseil de l'Europe pour un mandat de cinq ans!", a indiqué sur son compte X l'Assemblée parlementaire du Conseil.

Une responsabilité stratégique

Le secrétaire général dirige l'organisation du Conseil et assume la responsabilité générale de la direction stratégique. Il joue un rôle de représentation vis-à-vis des autres institutions. Cette fonction est occupée depuis 2019 par la Croate Marija Pejcinovic Buric. La passation de pouvoir est prévue pour le 18 septembre prochain.

Alain Berset sera le premier Suisse à occuper cette fonction. Selon son prospectus de campagne, il entend notamment s'engager en faveur d'un renforcement de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Il se déclare aussi favorable à une Ukraine "libre et souveraine".

Douze ans au Conseil fédéral

Avant d'accéder à ce poste, Alain Berset a consacré 25 années à la politique suisse, presque la moitié de sa vie. Après huit ans au Conseil des Etats, le Fribourgeois avait été élu au Conseil fédéral le 14 décembre 2011.

Le socialiste a pris les rênes du Département fédéral de l'intérieur (un département qui regroupe la santé, les assurances sociales et la culture) pour ne plus les lâcher. Après deux présidences de la Confédération et une pandémie, qui l'a mis en pleine lumière entre 2020 et 2022, le père de trois enfants a annoncé, le 21 juin 2023, à la surprise générale, son retrait pour la fin de l'année.

Malgré les critiques, sa gestion de la crise sanitaire a confirmé son statut de conseiller fédéral populaire. Son bilan au Conseil fédéral apparaît en revanche plus mitigé. On lui a reproché autant ses positions politiques que certains de ses comportements d'ordre privé, tant au sein de son parti que dans le camp bourgeois.

Le plus grand échec politique d'Alain Berset reste peut-être le rejet par le peuple, en septembre 2017, du projet de réforme des retraites Prévoyance vieillesse 2020. La défaite a été d'autant plus amère à digérer pour lui qu'il s'était engagé corps et âme pour soutenir un compromis acquis de haute lutte au Parlement.

