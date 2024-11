Achats en ligne: près de 700 envois illégaux saisis par les agents de la douane suisse en une semaine

Les contrôles menés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) permettent d'intercepter des médicaments, des contrefaçons et des armes dans les achats en ligne à l'étranger. En une semaine, 692 envois ont été saisis.

Ces contrôles ciblés effectués pendant une semaine dans dix endroits différents dans la région de Zurich ont notamment permis d'intercepter des médicaments interdits à l'exportation (241), des contrefaçons présumées (188) et 79 armes, a indiqué jeudi l'OFDF.

Cette opération de contrôle a eu lieu la semaine dernière dans la région de Zurich parce que les commandes arrivent par avion, dans des énormes sacs plastiques remplis de produits venant de sites de e-commerce étrangers.

Inducteurs de l'érection, dopants et huile de foie de requin

Parmi les médicaments illégaux découverts, près d'un tiers sont des inducteurs de l'érection. Les 79 armes ont été découvertes dans 61 envois. Il s'agit principalement de kubotans (armes contondantes), d'armes factices, de couteaux et de quelques pistolets.

Les collaborateurs de l'OFDF ont aussi confisqué 51 envois de stupéfiants, 45 colis contenant 71 pointeurs laser et 43 paquets avec à l'intérieur 54 appareils non conformes ou destinés à perturber les fréquences. Ils ont aussi découvert des détecteurs de radars, des produits dopants et des envois d'huile de foie de requin relevant du domaine de la conservation des espèces.

Les objets et médicaments interdits ont été saisis et transmis aux autorités compétentes. Les autorités cantonales de poursuite pénale sont avisées s'agissant des armes et des stupéfiants. Les contrefaçons présumées sont transmises aux titulaires des marques concernées pour qu'ils puissent les examiner.

Pour les produits dopants saisis, l'OFDF s'adresse à Swissmedic ou à Swiss Sport Integrity. Pour les appareils non conformes ou destinés à perturber les fréquences, les objets sont remis à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

Amendes ou procédures pénales

Les autorités compétentes décident ensuite de la suite à donner. Elles peuvent prononcer des amendes ou engager des procédures pénales, précise l'OFDF.

Les principaux pays de provenance des marchandises confisquées varient en fonction du genre de marchandise. Les médicaments saisis proviennent essentiellement d'Inde et de Chine via l'Allemagne. Les contrefaçons d'articles de marque, les armes et les pointeurs laser et les appareils non conformes ou destinés à perturber les fréquences venaient de Chine. Les stupéfiants venaient de différents pays.

Le nombre de commandes a explosé. A fin septembre, le nombre d'envois en Suisse avait déjà atteint le même niveau que pour toute l'année 2023. Au total, les douanes prévoient que 55 millions de commandes arriveront en 2024 en Suisse.

Dans les paquets contrôlés cette semaine, beaucoup provenaient des deux plateformes chinoises Temu et Shein. Mais ce n'est pas forcément de là que viennent les produits saisis.

La plateforme chinoise Temu dans le viseur des distributeurs suisses

ats/fgn