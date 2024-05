Accusations de laxisme et de naïveté contre la gestion informatique de la Confédération

Florian Schütz, le directeur de l'Office fédéral de la cybersécurité, vient de s'entretenir à Birmingham avec ses homologues du monde entier. A ses yeux, la coopération est essentielle. En revanche, il s'avère difficile de favoriser les acteurs suisses ou européens.

"On peut encore investir dans les start-ups suisses pour améliorer la souveraineté", soutient-il.

Florian Schütz rappelle néanmoins que la Suisse est dotée de règles garantissant le libre marché. "On peut aussi établir des règles sur comment on travaille avec les entreprises, qu'elles soient suisses ou non. Le domaine cyber est assez large et on ne peut pas être le meilleur partout", souligne-t-il.

C'est pour cette raison que la Confédération ne mise pas seulement sur ses propres informaticiens. Dernier exemple en date: mercredi passé, le Conseil fédéral a demandé 250 millions de francs au Parlement pour développer une infrastructure cloud publique-privée, c'est-à-dire un stockage en partie sur des serveurs externes à la Confédération. Le Conseil fédéral estime que la sécurité sera garantie.