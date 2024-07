A Neuchâtel, une task force lutte contre la pénurie de médicaments

Les pénuries de médicaments sont de plus en plus fréquentes dans les pharmacies et les hôpitaux suisses. A Neuchâtel, le Réseau hospitalier a pris des mesures pour lutter contre le phénomène. La RTS a suivi ses équipes.

Depuis 2019, une task force baptisée "Team ruptures" est chargée par le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) de surveiller le niveau des stocks de médicaments.

"Je traite le tableau de toutes les ruptures pour assurer un suivi, pour savoir si on a bien commandé et si on a bien reçu [les médicaments manquants], quelles sont les quantités qu'on a en stock, si c'est quelque chose qu'on doit traiter urgemment ou pas...", a détaillé jeudi dans le 19h30 de la RTS Justine Brahier, assistante en pharmacie à l’hôpital Pourtalès et membre de cette task force.

Cela fait une dizaine d’années que l’industrie est à flux tendu, mais les pénuries de médicaments se sont encore intensifiées, avec souvent de mauvaises surprises en termes de logistique. Certaines livraisons reçues sont par exemple incomplètes. "C'est à nous de faire le suivi auprès du fournisseur, de demander des délais, de savoir si notre commande reste enregistrée et potentiellement s'ils peuvent nous donner une alternative", explique le logisticien Luca Battaglia.

Trouver une alternative

Ces ruptures de stock qui peuvent durer plusieurs mois sont problématiques pour les hôpitaux. Les pharmaciens doivent alors trouver des solutions pour remplacer les médicaments manquants. "Il y a des ruptures qui sont assez simples, où on va juste changer de marque de générique ou de conditionnement. Et il y a des ruptures qui sont plus compliquées à traiter. On peut être amené à importer depuis l'étranger", indique Amandine Moutet, pharmacienne responsable du secteur logistique pharmaceutique pour le RHNe.

"Et il arrive aussi qu'on ne trouve pas d'alternative vraiment équivalente. On a eu l'exemple du Temgesic, un antidouleur qui n'avait pas d'équivalent en injection, pour lequel on a dû chercher d'autres solutions en patch ou en comprimés, ou encore d'autres molécules", poursuit-elle.

L’an dernier, la structure neuchâteloise a dû faire face à 600 ruptures de stock. Une cellule d’information hebdomadaire a également été mise en place entre les hôpitaux romands pour freiner ce phénomène.

jh/tj/edel