Des rampes d'accès en Lego, des bonbons un peu plus sains et des innovations sportives

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas d'emoji symbolisant la fatigue? Un oubli qui devrait être réparé d'ici peu, avec l'apparition d'un smiley aux yeux cernés. L'un des 7 nouveaux emojis qui devraient s'ajouter à la panoplie actuelle. Et si vous vous demandez comment on les choisit, voici quelques éléments de réponse.

.

Des rampes en LEGO pour remédier aux difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes handicapées / Couleurs locales / 2 min. / le 27 mai 2024

Des rampes d'accès en Lego

De nombreux cafés ou magasins ne sont encore pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite. C'est ce constat qui a poussé deux étudiantes lausannoises à fabriquer des rampes d'accès en Lego. Bénévole, le projet repose sur les dons de vieilles briques, afin de créer des rampes sur mesure pour les commerces intéressés.

Des élèves du Gymnase d'Yverdon ont monté une mini-entreprise et atteint la finale nationale d'un concours national pour jeunes entrepreneurs / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Des bonbons plus sains

Transformer des fruits et légumes invendus en des bonbons sains et locaux. C'est le projet imaginé par des élèves du gymnase d'Yverdon-les-Bains (VD), dans le cadre d'un concours national pour encourager l'entrepreneuriat. Et si la victoire leur a finalement échappé, leurs bonbons, eux, ont séduit bien des gourmands.

.

Forum des Idées - Spark Lab, un projet qui permet de tester son innovation sur la course de Sierre-Zinal en Valais / Forum / 5 min. / mardi à 19:00

Innover dans le sport

Tester ses prototypes en conditions réelles. C'est ce que propose la course valaisanne Sierre-Zinal cette année. Du matériel à la nutrition, des questions de durabilité à la gestion du ravitaillement, tous les projets d'innovation peuvent candidater, qu'ils soient destinés aux coureuses et coureurs ou à l'organisation de l'événement.

.

arthur-henry.com - © Arthur Henry L’invité du 12h30 - Arthur Henry présente le projet artistique ‘‘Sounds of the Swiss Alps’’ / L'invité du 12h30 / 8 min. / mardi à 12:52

Mettre la montagne en musique

Pour célébrer l'entrée de la poya au patrimoine mondial de l'Unesco, le musicien chaux-de-fonnier Arthur Henry a créé une chanson à partir des sonorités de la montagne. Cor des Alpes, meuglement des vaches, yodel ou bruit de fourche dans le foin s'harmonisent pour donner naissance à une mélodie hypnotique et visuelle à la fois.

.

Chaque année, les îles Féroé luttent contre le tourisme de masse en faisant appel à des écovolontaires / 19h30 / 4 min. / le 26 mai 2024

Des touristes contre le sur-tourisme

30'000 touristes par année, ça fait beaucoup pour un pays qui compte tout juste 50'000 habitant·es. Alors pour lutter contre le sur-tourisme, depuis 2019 les Iles Féroés ferment leurs principaux sites touristiques pendant 4 jours au printemps, pour les entretenir. Et peuvent s'appuyer pour l'opération sur des... touristes. 6000 personnes se sont portées volontaires, preuve que parfois, la solution fait partie du problème.

>> En savoir plus : Les îles Féroé fermées aux touristes pendant quatre jours pour la bonne cause

.

Un été pourri / Continents sans visa / 6 min. / le 27 novembre 1960

Un été pourri

Si le dicton dit de ne pas se découvrir d'un fil en avril, cette année, il en était de même pour le mois de mai. Un printemps pourri, mais qui n'augure pas forcément un été du même acabit. Contrairement à celui de 1960, "année des parapluies". Un phénomène météorologique qui inspirait de nombreuses interprétations aux passantes et passants.

Et sinon, pour accompagner ce printemps grisouille, je vous recommande le nouvel album de Beth Gibbons. La chanteuse de Portishead a attendu 22 ans pour donner une suite à son premier album solo. Mais ça valait la peine d'attendre, pour la voix unique de la musicienne anglaise et la délicatesse hantée de ses chansons folk.

Bonne écoute, belle semaine et à lundi prochain!