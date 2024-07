Une plateforme anti-fake news de l'Unige veut connecter experts et internautes

Des présentations-test sont menées actuellement dans les écoles genevoises avec le Service école-média, hébergé par l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique. "Il y a une demande du côté des écoles. Les jeunes sont beaucoup sur internet et il y a un souci d'accompagner", souligne Basile Zimmermann.

Le projet baptisé "Changer le regard" vise à aider les élèves du secondaire 2 à repérer eux-mêmes les fake news ou les sources douteuses. Les interventions se font en deux temps: une phase théorique de sensibilisation, puis une seconde phase d'analyse concrète d'informations.

"Concrètement, on va dans une classe, on demande aux élèves quelles infos ils reçoivent sur leurs téléphones. Souvent, c'est plusieurs centaines par jour, c'est assez inquiétant. Puis on revient une ou deux semaines après, on compare ce que les élèves ont analysé avec ce que nos experts ont analysé et on en discute. Ça marche vraiment bien, parce que les élèves sont très stimulés par le fait de choisir eux-mêmes le contenu", note Basile Zimmermann, précisant que les élèves choisissent souvent des informations "choquantes" ou surprenantes.

"On constate que ça marche très bien: même si on a analysé une seule fois quelques informations, ils ont plus d'outils pour réfléchir les prochaines fois qu'ils iront sur internet", se réjouit-il.