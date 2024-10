Un pédophile vaudois démasqué par des citoyens

De plus en plus de Suisses traquent les pédocriminels sur internet. Selon une enquête de la RTS, un pédophile vaudois présumé a été arrêté suite au travail d'un collectif de citoyens opérant sur le sol helvétique. Mais le phénomène des "chasseurs de pédophiles" a aussi ses dérives.

Durant plusieurs mois, un cinquantenaire vaudois a envoyé sur Facebook des messages à des fillettes âgées entre 11 et 13 ans. L'homme proposait des rencontres et partageait des contenus pédopornographiques. Mais derrière les profils Facebook de ces jeunes filles se cachaient en réalité des membres de la Team Moore.

La Team Moore est un collectif né en France il y a cinq ans pour traquer les pédocriminels en ligne. Le groupe a déposé près de 180 plaintes cette année contre des pédophiles présumés. La Team Moore compte aussi une chasseuse de pédophiles romande. Deux dossiers ont été transmis à la justice suisse.

Suite à leur dénonciation, le Ministère public vaudois a confirmé cette semaine à Mise au Point l'arrestation du pédophile présumé. "Le Ministère public confirme avoir ouvert une procédure pénale à la suite de l'interpellation, le 16 avril 2024, d'un individu majeur domicilié dans le canton de Vaud qui entrait en contact avec des mineurs sur internet et leur proposait des rencontres. L'instruction est en cours", écrit Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois.

Collaborations fructueuses avec la police

Neila est l'une des cofondatrices de la Team Moore. Cette femme de ménage, mère célibataire de trois enfants, a professionnalisé la traque aux pédocriminels. "Après cinq ans de travail, nous sommes écoutés. En France, quand un magistrat reçoit sur son bureau un dossier de la team Moore, il sait qu'il est complet, sérieux et vrai. Le magistrat sait qu'il pourrait ensuite appréhender le prédateur que nous dénonçons", explique-t-elle.

En Suisse, on a l'impression qu'il y a un manque de communication avec la police. C'est triste parce que nous souhaiterions travailler ensemble pour contrer ce fléau qui abime nos enfants Neila Moore, cofondatrice du collectif

Les membres du collectif doivent présenter un extrait de casier judiciaire vierge et sont formés aux règles de la traque aux pédocriminels, afin de monter des dossiers qui seront recevables devant la justice. Des dizaines de Suisses souhaitent rejoindre la Team Moore.

La cofondatrice du collectif regrette la frilosité des autorités policières et judiciaires helvétiques. "En Suisse, on a l'impression qu'il y a un manque de communication avec la police. C'est triste parce que nous souhaiterions travailler ensemble pour contrer ce fléau qui abîme nos enfants", ajoute Neila Moore.

Dérives au Tessin

Au Tessin, une dizaine d'adolescents ont mené des expéditions punitives contre des pédophiles présumés. Les jeunes arrêtés au début du mois d'octobre par la police s'inspiraient de groupes étrangers qui font justice eux-mêmes, quitte à violer la loi. Le groupe, mené par un garçon de 13 ans, est accusé de séquestration, extorsion et violence.

La bande tessinoise se mettait en scène avec les pédophiles présumés et publiait les violences sur les réseaux. [DR]

Les adolescents s'étaient notamment inspirés des vidéos d'un militant néo-nazi russe, Martin Martsinkevitch, mieux connu sous le nom de Tesak. Lors d'une interview donnée à une radio locale avant son interpellation, le chef de la bande tessinoise avait justifié son action: "On a essayé d'appeler la police pour un pédophile qui s'était enfui, mais malheureusement la police n'a rien fait. On sait que ce qu'on fait est illégal, mais pour nous, ce qui compte, c'est le message et l'action".

La traque aux pédophiles est un phénomène mondial. Au Royaume-Uni, les guet-apens sont filmés en live sur des chaînes Youtube. L'un des pédophiles présumés s'est suicidé après la diffusion de l'une de ces vidéos. En France, un homme a été lynché par erreur par des chasseurs de pédophiles autoproclamés. L'homme a succombé à ses blessures.

Julie Conti / Jérôme Galichet