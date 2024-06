Un débat en deepfake? Infrarouge tente l'expérience interdite

Peut-on faire dire n'importe quoi à des parlementaires fédéraux sur un plateau de télévision? C'est la question que posent très frontalement les deepfakes, ces hypertrucages de vidéos ou de fichiers audio qui pullulent sur les réseaux. Pour y répondre, Infrarouge tente mercredi une expérience inédite en télévision: un débat dont les textes et les images sont générés par l'intelligence artificielle.

Mercredi, un faux Alexis Favre accueille donc sur le plateau d'Infrarouge une fausse Céline Amaudruz et un faux Samuel Bendahan, pour un débat 100% artificiel.

>> Voir le débat généré par l'Intelligence artificielle : Le faux débat entre Céline Amaudruz et Samuel Bendahan, généré par l'intelligence artificielle / L'actu en vidéo / 5 min. / hier à 20:30

Comme une mise en abyme, les avatars de Céline Amaudruz et de Samuel Bendahan débattront en début d'émission des défis colossaux que représentent les deepfakes et l'intelligence artificielle, tant en matière d'information que de protection de la personnalité, de sécurité ou de démocratie.

Trois acteurs sur le plateau

Comment encadrer cette technologie? Quels garde-fous? Quelle régulation possible? Et quelles responsabilités pour les géants de la tech? Autant de questions auxquelles répondent cette fois de vrais invités à l'issue de l'expérience, l'intelligence artificielle n'ayant pas (encore) réponse à tout…

Concrètement, et comme le montre le making-of, le texte complet des protagonistes de ce faux débat, ainsi que leurs visages et leurs voix ont été générés par l'intelligence artificielle, avant d'être incrustés dans le dispositif multi caméras d'Infrarouge, où trois acteurs avaient préalablement campé les invités et le présentateur.

>> Voir le making-of : Le making-of du faux débat d'Infrarouge / L'actu en vidéo / 2 min. / hier à 21:30

"Il n'y avait pas d'âme", mais "ça déstabilise"

"Il n'y avait pas d'âme… La machine n'a pas réussi à reproduire qui nous sommes… Sur le ressenti, sur l'impression humaine, quelqu'un qui a ce feeling humain verra encore la différence. Mais pour combien de temps?", a réagi ensuite sur le plateau d'Infrarouge le vrai Samuel Bendahan, reconnaissant que plein d'éléments textuels étaient tout à fait crédibles.

"Plus il y avait un échange, plus je retrouvais certaines expressions. Ça déstabilise… Mais on sent qu'il n'y a pas d'émotion. Alors que dans un débat politique, il faut partager des émotions", a ajouté la vraie Céline Amaudruz, précisant que, sur les propos tenus, elle se retrouvait tout à fait dans le texte produit par l'intelligence artificielle.

vkiss