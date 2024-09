Quand le blasphème choque au-delà de la religion

La politicienne vert'libérale zurichoise Sanija Ameti a provoqué un scandale en publiant, sur Instagram, une photo d'elle tirant sur une image de la Vierge à l'Enfant. Comment expliquer la violence des réactions?

Sanija Ameti a quitté la direction des Vert'libéraux zurichois. Au niveau suisse, le parti a lancé une procédure d'expulsion. La politicienne zurichoise a également perdu son emploi dans la communication et elle a dû être placée sous protection policière à la suite de menaces.

Ce sont les conséquences de sa publication sur Instagram, où on la voit tirer sur une image de Jésus et Marie. Provocation ou maladresse?

Comment expliquer de telles répercussions dans un pays où plus d'un tiers de la population se dit sans religion? En Suisse, le délit de blasphème est condamné par la loi. Or, dans le cas de Sanija Ameti, ce n'est peut-être pas seulement son attaque à cette image religieuse qui a le plus choqué.

Laurence Villoz