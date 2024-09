Publicités trompeuses ou produits dangereux, les plaintes contre Temu se multiplient

Plusieurs plaintes dénoncent la plateforme et application chinoise de vente en ligne Temu, en Suisse et en Europe. Techniques de vente agressives, promotions et prix douteux, qualité médiocre, impact environnemental, Temu hérisse autant les associations de commerçants que celles de protection des consommateurs.

Encore inconnue il y a un an, Temu s'est rapidement fait un nom grâce à une stratégie marketing agressive, notamment en dépensant 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes lors du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, et sur les réseaux sociaux.

Proposant une vaste gamme de produits à des prix défiant toute concurrence, elle revendique plus de 75 millions d’utilisateurs et utilisatrices mensuels en Europe. Mais derrière ce succès fulgurant, l'entreprise est sous le feu des critiques.

Temu ne respecte pas le règlement européen

En mai dernier, le Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC) a porté plainte contre l’application chinoise parce qu'elle ne respecte pas le règlement sur les services numériques, le "Digital Services Act", récemment entré en vigueur et qui garantit la traçabilité des vendeurs et interdit les interfaces trompeuses.

Sébastien Pant, chef adjoint de la communication du BEUC, souligne que ces pratiques incluent l'utilisation de polices de caractères plus grandes ou de couleurs spécifiques pour inciter les consommateurs à choisir certaines options. Il mentionne également des offres faussement attrayantes: "Par exemple, l'achat d'un set de six casseroles redirigeait vers des options où seules des casseroles individuelles étaient proposées, et à des prix plus élevés que l'offre initiale."

Et ce n'est pas le seul point litigieux. Plusieurs associations de consommateurs rapportent la vente de produits dangereux, non conformes aux normes de sécurité. À ce sujet, Sébastien Pant ajoute: "Trop souvent, les produits ne respectent pas les normes européennes, sont illégaux, ne devraient pas être en vente sur le marché européen et peuvent être dangereux."

Par exemple? Des jouets pour bébés avec des petites pièces détachables, des produits cosmétiques sans liste complète des ingrédients et même des couteaux de combat pouvant être achetés sans vérification d’âge. "Ce sont des produits qui peuvent poser de sérieux risques, qu'il s'agisse de suffocation pour les jouets ou d’allergies pour les produits cosmétiques", précise Sébastien Pant.

Des rappels immédiats de produits en Suisse

La Suisse s'est associée aux actions judiciaires contre la plateforme chinoise. La Fédération romande des consommateurs (FRC), la Swiss Retail Federation et l’association professionnelle de commerce suisse ont déposé plainte auprès du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Elles reprochent à Temu des publicités trompeuses mises en avant par des rabais et des prix barrés qui ne reflètent pas la réalité, ainsi que des informations fallacieuses sur la disponibilité des produits. De son côté, l'Association suisse des jouets a testé 18 produits en novembre 2023. Elle a découvert que 15 d’entre eux ne sont pas commercialisables en Suisse, certains nécessitant même un rappel immédiat.

