Podcast - Quelle est l'importance des amis?

Le sentiment de solitude touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. Pourquoi? Comment se forment nos liens amicaux? Quelle est leur importance? Le Point J s'est penché sur la question avec Sandrine Chalet, psychologue spécialiste de l’interaction et du lien.

"Je ne sais plus comment on se fait des amis, c'est horrible, ça me manque d'être petit." Ce cri du cœur d'un jeune Suisse sur les réseaux sociaux illustre une tendance de fond: le sentiment de solitude, qui touche de plus en plus la jeune génération.

"On est dans une société qui a un peu délité le lien et la qualité du lien. On a l'impression d'être en connexion tout le temps, mais ce ne sont pas des liens de qualité", explique Sandrine Chalet. La psychologue pointe plusieurs facteurs: l'individualisme, une approche utilitariste des relations, le manque de temps et une surcharge émotionnelle générale.

Quand un ami ne va pas bien et qu'on communique par l'écrit, on perd énormément d'informations liées à la communication non verbale - proximité des corps, regards, posture de l'autre. On perd ainsi en compétences relationnelles Sandrine Chalet, psychologue spécialiste de l’interaction et du lien

Pour celles et ceux qui peinent à se faire de nouveaux amis, Sandrine Schaller conseille de passer par des connaissances existantes: "Si on connaît une personne qui fait partie d'un groupe, c'est elle qui va nous y introduire." Les activités locales peuvent aussi être un bon moyen de rencontrer du monde.

Quant aux ruptures amicales, souvent négligées, elles peuvent être aussi douloureuses qu'une séparation amoureuse. "On a des symptômes qui sont identiques, comme des symptômes dépressifs", rappelle la psychologue.

Comment prendre soin de ses amitiés sur le long terme? Qu'est-ce qui fait la spécificité du lien amical? Découvrez les conseils de Sandrine Schaller et les témoignages d'auditeurs et d'auditrices dans l'épisode complet du Point J.

