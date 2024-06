Podcast - Pourquoi la pub est-elle sexiste? (2/5)

Au début du mois de mai, le canton de Vaud a interdit une publicité d'une compagnie d’assurance, qui a été jugée sexiste. Ca a été le cas de six affiches ces quatre dernières années. Selon l'analyse de l’association Protocole Gisler qui décrypte chaque année les publicités suisses, en 2023, une publicité sur deux contenait des clichés liés au genre. On en discute avec sa responsable romande Laura Jenny et Sofia Balzaretti, docteure en droit.

"Sur l'ensemble des publicités analysées, on est à quasiment la moitié des publicités qui comportent encore des stéréotypes", explique Laura Jenny, directrice générale de l'Agence Trio et représentante romande du Protocole Gisler. La publicité actuelle ne joue plus exactement sur les mêmes clichés qu'il y a cinquante ans, mais Laura Jenny constate que l'on retrouve d'année en année tout de même plus ou moins les mêmes stéréotypes.

Les hommes sont plus souvent représentés de manière stéréotypée que les femmes, mais dans des stéréotypes plus positifs que les femmes Laura Jenny, responsable romande du Protocole Gisler

"La publicité sexiste, tout l'enjeu sera évidemment de la définir. Et puis on admet souvent qu'elle a un aspect problématique de définition des femmes ou des hommes en soi, de leurs rôles sexués, et souvent aussi des rôles de genre qui sont représentés d'une manière fausse, voire dégradante", affirme Sofia Balzaretti, docteure en droit qui a réalisé sa thèse sur la thématique "Le sexisme en droit suisse, européen et international”. Aujourd’hui juriste au Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées et chercheuse seniore à l’Université de Fribourg, elle nous explique dans cet épisode comment la loi suisse encadre la publicité sexiste.

Quels types de stéréotypes sont attribués aux femmes et quels autre aux hommes? La publicité suisse est-elle représentative aujourd'hui?

Pourquoi la pub est-elle sexiste?

Julie Kummer