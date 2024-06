Podcast - "Le royaume des Ex" ou comment garder une bonne relation avec ses ex

Après "Voyage au Gouinistan" et "Destination Vieillistan", les journalistes de la RTS Christine Gonzalez et Aurélie Cuttat, lauréates de plusieurs prix pour leurs podcasts, signent le troisième et dernier volet d'un triptyque consacré aux réalités queers en Suisse romande, "Le royaume des Ex".

"Nous avions envie de parler d'un sujet concernant. Tout le monde a des ex, ou en tout cas des histoires mal digérées, pas digérées, terminées ou très bien digérées. Les histoires mal digérées sont souvent abordées dans les podcasts, la littérature, etc. Mais qu'en est-il de celles qui se passent bien? Comment ça se passe quand tout va bien avec son ex? Comment continue-t-on à vivre avec son ex dans ce cas-là? Voilà ce qui nous intrigue", confie Aurélie Cuttat, au 12h30.

Et Christine Gonzalez de poursuivre: "Avec Aurélie, nous aimons bien aborder des sujets qui nous font peur, comme vieillir, par exemple, et maintenant, la rupture. Nous essayons ainsi de conjurer le sort, je crois."

Rester des "partenaires"

Dans "Le royaume des Ex", Christine Gonzalez et Aurélie Cuttat se sont intéressées à l'histoire de Germain et Kilian. "Ils ont décidé de se séparer, parce qu'ils n'étaient plus amoureux, mais ils restent une famille et continuent de vivre ensemble", indique Christine Gonzalez.

"Ils ont traversé de nombreuses étapes", raconte Aurélie Cuttat. "Nous racontons leur histoire au moment où ils sont heureux et très enthousiastes à l'idée d'emménager dans une maison plus grande. (...) Cependant, tout n'a pas été facile. Ils ont dû intégrer de nouveaux amoureux, de nouveaux partenaires, etc. Cela prend du temps et il n'existe pas de recette magique. Leur portrait ne donne pas de solution miracle, mais montre une histoire assez complexe."

Un podcast-télé-réalité

Christine Gonzalez constate la "difficulté" à trouver le bon mot: "C'est révélateur de la pauvreté de notre vocabulaire. Le terme 'ex' signifie 'hors de' en latin, et on l'associe uniquement à la rupture. On ne pense pas à d'autres types de relations possibles ou à d'autres liens."

Fan de télé-réalité, Christine Gonzalez a voulu intégrer cet aspect à la radio ou au podcast. "Dans 'Le royaume de Ex', nous allons enfermer des ex ensemble dans une pièce, les équiper de micros et les observer", annonce Aurélie Cuttat.

Propos recueillis par Guillaume Rey/vajo