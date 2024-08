Podcast - Comment aimer les maths?

A l’heure de la rentrée, la simple évocation des cours de maths en fait frémir beaucoup. Comment se réconcilier avec cette matière? La mathématicienne genevoise Elise Raphael partage sa passion et distille des conseils dans le Point J.

"J'ai la chance de ne pas avoir eu peur des mathématiques en étant plus jeune. Je suis fascinée par tout ce qui est encore à découvrir; on met souvent en avant tout ce qui est déjà fait, tout ce qui date de l'Antiquité mais rarement ce qu'il y a encore vraiment d'ouvert comme problème. Il y a un monde infini à découvrir, un monde dont j'ai la chance de connaître les codes", se réjouit la jeune mathématicienne.

La peur, selon elle, est au cœur de ce désamour de la matière. "Quand je dis que je fais des maths ou que même simplement j'aime les maths, les gens se sentent souvent obligés de me répondre: "Moi je déteste. J'ai toujours détesté, ça a été horrible". Mais si on creuse un peu, ce n'est pas tellement "Je déteste", c'est "J'ai peur". La première chose, c’est donc en fait de désacraliser les mathématiques. Oui, c'est un peu terrifiant parce que c'est un langage différent de celui de la vie de tous les jours mais une fois qu'on a moins peur, on peut commencer à regarder et à essayer de faire des choses. »

Essayer, se tromper, considérer la discipline comme quelque chose qui peut aussi être ludique. C’est justement le propos du festival de maths organisé par le tout nouvel institut de vulgarisation de l’Université de Genève le 5 septembre prochain au Musée d’histoire des sciences.

Y a-t-il des astuces pour apprivoiser les chiffres et la matière? Certaines personnes sont-elles incapables de comprendre et le seront-elles toujours?

Caroline Stevan