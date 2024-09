Les universités mettent peu à peu en place des règles du jeu face à l'IA

Des dizaines de milliers d'étudiants font leur retour cette semaine dans les universités et hautes écoles romandes avec un nouvel allié: l'intelligence artificielle, à l'image de ChatGPT. Face au développement de ces outils générateurs de contenus, les universités se sont organisées autour d'un mot d'ordre: encadrer plutôt qu'interdire.

Une question centrale se pose à toutes les universités: comment évaluer les travaux des personnes inscrites, maintenant que l'utilisation de l'IA se normalise? Pour Swissuniversities, la faîtière des hautes écoles, les évaluations devront être repensées pour dépasser la simple reproduction ponctuelle de connaissances et davantage permettre d’apprécier l'acquisition de compétences.

A Genève, l'université a pris position au début de l'été, affirmant être favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le rectorat rappelle que ce sont les différentes facultés qui sont responsables d'édicter des consignes claires et d'adapter, si nécessaire, les évaluations.

L'Université de Lausanne propose elle depuis le début de l'année des lignes directrices pour ses étudiants et pour le corps enseignant. Elle a constitué ce printemps un groupe de travail composé d’une vingtaine de personnes de toutes les facultés.

Citer et référencer correctement

De son côté, l'Université de Neuchâtel a publié un document qui formalise l'utilisation de l'IA, aux côtés des règles sur le plagiat. Ce guide suit la logique suivante: l'étudiant doit citer tout ce qu'il n'a pas écrit lui-même et le référencer correctement.

"On travaille depuis plusieurs semestres sur ces questions. Les informations distribuées jusqu'ici l'étaient sur des pages web et divers documents écrits. On a maintenant atteint un niveau de clarté suffisant pour pouvoir publier un seul guide pour toute l'Université", a expliqué mercredi dans La Matinale de la RTS le recteur de l'Université de Neuchâtel Kilian Stoffel.

On encourage les étudiants à garder les traces de la manière avec laquelle ils ont utilisé l'IA Kilian Stoffel, recteur de l'Université de Neuchâtel

Le guide neuchâtelois est propre à l'établissement, chaque université étant libre de mettre en place sa propre politique face aux IA. Mais de nombreuses discussions sont menées entre les différents établissements, précise-t-il.

"Le guide montre, pour plus ou moins toutes les utilisations de l'IA, comment elle doit être citée. On encourage aussi les étudiants à garder les traces de la manière avec laquelle ils ont utilisé l'IA", détaille Kilian Stoffel, ajoutant qu'il est aussi possible que dans certaines activités, l'usage de l'IA soit complètement interdit.

Adapter les questions et l'évaluation des réponses

Mais comment faire pour évaluer de manière équitable le travail de mémoire d'un étudiant entièrement écrit de sa main face à celui d'un autre qui aurait, par exemple, utilisé ChatGPT pour en écrire quelques pages, en référençant correctement son usage? "Il y a effectivement un regard différent" à porter dans ces cas-là, convient le recteur de l'Université de Neuchâtel. "Tout comme il faut que les questions et les sujets des examens soient adaptés en conséquence".

Les outils à disposition pour détecter ces abus évoluent et sont de plus capables de détecter ce genre de textes Kilian Stoffel

Il va être demandé aux étudiants d'avoir un regard plus critique sur les sujets abordés, voire de critiquer directement la production de l'IA. Il n'y aura "pas nécessairement" davantage d'examens oraux, indique-t-il, mais plutôt des questions demandant à l'étudiant sa réflexion plutôt que la reproduction d'un contenu déjà écrit quelque part.

Risque d'expulsion en cas de fraude

Se pose aussi la question des moyens à disposition des universités pour détecter du contenu généré par IA mais non déclaré comme tel par un étudiant. "Les outils pour détecter ce type d'abus évoluent et sont de plus capables de détecter ce genre de textes", avance Kilian Stoffel.

Un élève qui ne cite pas l'IA alors qu'il l'a utilisée risque l'annulation de son examen, voire de tous les examens de la session en cours. Chaque faculté peut aussi réclamer des sanctions disciplinaires. Dans ce cas, le rectorat peut aller jusqu'à une exclusion pure et simple, avertit le recteur de l'Université de Neuchâtel.

