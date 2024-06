Les nouvelles stars du football anglais sont les jardiniers de stades

Alors que la saison de foot touche à sa fin, l’Angleterre est en ébullition avec les rumeurs de transferts. Mais les joueurs stars ne sont plus les seules cibles de ces transferts: les jardiniers des stades, des experts du gazon armés de gadgets technologiques, sont aussi très courtisés.

Jadis négligés et boueux, les terrains de football anglais, de la ligue la plus riche du monde, sont désormais bichonnés comme jamais auparavant. Les clubs se disputent les services des meilleurs jardiniers du championnat pour offrir le gazon le plus attrayant possible aux caméras de télévision.

Gareth Abernethy, responsable du terrain du Fulham FC, est une figure respectée dans le domaine de l'entretien des terrains de football. Il est également considéré comme l’une des nouvelles stars du football en Angleterre, dans son secteur spécifique.

Quotidiennement, il se lance dans un marathon de tonte pour optimiser les chances de son équipe. Dans le but d’obtenir une pelouse la plus uniforme possible, 22 millimètres de hauteur, il passe parfois la tondeuse plusieurs fois par jour sur le terrain.

"Parfois, dans le but de ralentir le jeu, les entraîneurs demandent d'avoir une herbe un peu plus longue ou de ne pas arroser à des moments donnés, y compris à la mi-temps. S’il fait 25 degrés et qu’il n’y a pas d’eau, le ballon bouge plus lentement. On peut être vraiment impliqués dans la stratégie avec l'entraîneur et son équipe", explique Gareth Abernethy samedi dans le 19h30 de la RTS.

Les jardiniers des stades sont très courtisés.

Des investissements colossaux

Le Fulham FC est déterminé à innover sur ses terrains. Avec un investissement colossal de plus de deux millions de francs dans son nouveau terrain d’entraînement, le club a fourni un effort gigantesque pour s’assurer que son herbe reste plus verte que chez le voisin.

"Nous avons des lampes à vapeur de sodium, d’une puissance d’environ 1000 watts. En hiver, la plupart du temps, le stade manque souvent de soleil, elles nous apportent donc un peu de soleil au milieu hiver", explique Gareth Abernethy.

Le défi du changement climatique

Le Sports Turf Research Institute, basé dans le West Yorkshire, est un pionnier dans le développement de divers outils technologiques. Avec une superficie de dix hectares dédiée à la recherche sur le gazon, il dispose d’un véritable laboratoire à ciel ouvert. Un patchwork de différents types de gazons sert de terrain d’expérimentation, permettant de tester une variété de produits destinés à nourrir la plante ou la rendre plus saine.

Depuis plusieurs années, les chercheurs de l’institut cherchent aussi à faire face au défi du réchauffement climatique. Christian Spring, chef de la recherche, souligne qu’avec son équipe, ils mesurent actuellement la quantité de nutriments dans le sol. En effet, le réchauffement entraîne des modifications saisonnières qui affectent la manière dont l’herbe doit être nourrie.

Sujet TV: Clément Bürge

Adaptation web: Miroslav Mares