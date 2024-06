Les jeunes joueurs, ces cibles privilégiées pour les cybercriminels

Les jeux Minecraft, Roblox ou les dessins animés tels que Pat' Patrouille sont de plus en plus souvent utilisés comme des portes d'entrée pour des logiciels malveillants. Les techniques employées par les pirates informatiques se perfectionnent et trompent facilement les jeunes utilisateurs.

Les cybercriminels sont de plus en plus inventifs en ciblant directement les marques de jeux et de jouets populaires auprès des enfants, comme Minecraft, Roblox, Lego, Disney ou encore Pat'Patrouille et Bluey. Les pirates informatiques appâtent leurs victimes, notamment sur des forums, en proposant des liens pour télécharger gratuitement un jeu à succès normalement payant; des "cheat codes" pour tricher; ou encore des liens vers des outils qui promettent un nombre de vies illimitées dans le jeu. Avec 1,3 million de tentatives de cyberattaques exploitant des sujets populaires auprès des jeunes au premier trimestre 2024, les enfants sont devenus des cibles privilégiées pour les hackers. Ce chiffre, fruit d'une étude de l'entreprise de cybersécurité russe Kaspersky, est en augmentation de 35% par rapport à l'année dernière. "L'enfant ne va rien voir" En cliquant, les enfants vont "exécuter le petit utilitaire qui leur est proposé", explique Victor Martins Fidalgo, responsable des produits grand public chez Kaspersky, dans La Matinale de la RTS. "Un logiciel malveillant va alors se déployer, mais en mode silencieux. L'enfant ne va rien voir, il va installer ces petits outils, qui vont ensuite collecter toutes les données qu'il y a sur l'ordinateur. Typiquement, si les parents ont laissé un bloc-notes avec les mots de passe du compte en banque, de Facebook ou Instagram, tout va être rapatrié sans que l'enfant ne s'en aperçoive, et lui va attendre", détaille l'expert. Les cybercriminels profitent de la naïveté des jeunes joueurs, puisque les promesses sont rarement tenues. Ces menaces touchent principalement les PC (98,7%) et dans une moindre mesure les smartphones (1,3%). Hygiène numérique Pour éviter ces dangers, Bertrand Trastour, directeur général de Kaspersky France, interrogé par 20minutes.fr, conseille d'adopter ce qu'il appelle "l'hygiène numérique", soit "la nécessité d'avoir un degré suffisant de connaissance de son outil informatique". Il est aussi recommandé d'activer les contrôles parentaux sur les appareils utilisés par les enfants, tout en surveillant leurs activités en ligne. Miruna Coca-Cozma/jfe