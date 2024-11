Les influenceurs ne vérifient souvent pas les informations qu'ils relaient en ligne

Une grande majorité des influenceurs ne vérifient pas les informations qu'ils relaient en ligne, comme le constate l'Unesco dans un rapport publié ce mardi. L'Organisation des Nations Unies en charge de lutter contre la désinformation relève que ceux-ci sont nombreux à exprimer le désir d'être formés en la matière.

Certains d'entre eux affichent plusieurs dizaines de millions de followers. Les influenceurs et autres créateurs de contenu des réseaux sociaux s'imposent désormais comme une source incontournable d'information, notamment pour de nombreux jeunes.

L'Unesco a interrogé plusieurs centaines de ces créateurs de contenu informatif, dans quarante-cinq pays du globe, pour arriver au constat que l'information qu'ils relaient n'est souvent pas vérifiée. Ce qui est très préoccupant, comme l'explique dans La Matinale Adeline Hullin, cheffe de l'unité d'éducation aux médias et à l'information de l'Unesco.

"62% des créateurs de contenus ne vérifiaient pas les faits avant de les publier. Et dans 42% des cas, leur manière de vérifier la véracité de l'information se résume au nombre de 'like' et de vues. Dans 37% des cas, ils se réfèrent aux médias traditionnels. Et dans plus de 60% des cas, ils utilisent leur expérience personnelle pour vérifier les faits."

Ces chiffres démontrent un vrai besoin de formation en la matière. Ce que 73% des influenceurs sondés disent souhaiter. L'Unesco a donc mis sur pied un cours, gratuit, accessible à toutes et tous, et en quatre langues. Il est destiné, selon Adeline Hullin à leur apporter les rudiments du traitement de l'information en quatre semaines. C'est la toute première formation au monde conçue pour et avec les influenceurs.

Benjamin Luis/fgn