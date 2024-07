Les "granfluenceurs", quand mamy et papy se mettent en scène sur les réseaux sociaux

Ils ne sont plus tout jeunes, voire carrément vieux, mais ça ne les empêche pas de se mettre en scène sous leur meilleur jour sur les réseaux sociaux. On les appelle les "granfluenceurs", les grands-parents influenceurs. Un phénomène représentatif d'une nouvelle image des personnes âgées?

Ceux qui pensent que les personnes âgées sont dépassées ne sont plus à la page. Le grand-père qui regrette le bon vieux temps ou la grand-mère assise, tout sourire, sur son fauteuil à bascule? Ces images semblent appartenir au passé. Aujourd'hui, les retraités sont généralement actifs, parfois même sur les réseaux sociaux.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Les "granfluenceurs" – mot-valise venu de l'anglais combinant "grands-parents" et "influenceur" – en sont un cas extrême. Ces créateurs de contenu du troisième âge font étalage de leurs activités et de leurs talents sur TikTok, Instagram & Cie.

Il y a par exemple Alojz Abram, alias Gramps, qui pose en pull Supreme ou avec des sneakers Nike. Ou le Berlinois branché Günther Krabbenhöft, qui danse dans la capitale allemande en tenue de dandy. On peut aussi citer Joan MacDonald, une dame autrefois un peu corpulente qui présente son corps d'acier. "If I can do it, you can do it", motive-t-elle ses deux millions de followers.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Pour François Höpflinger, professeur émérite de sociologie à l'Université de Zurich et spécialiste des questions générationnelles, les granfluencers sont un phénomène exceptionnel, et donc un sujet d'étude passionnant: "Si quelqu'un se comporte à 80 ans comme s'il en avait 20, c'est drôle et attrayant. Cela va à l'encontre de l'image traditionnelle de la vieillesse."

Des personnes âgées qui rajeunissent

Cette image traditionnelle s'effrite peu à peu. François Höpflinger cite en exemple la pionnière Iris Apfel, décédée ce printemps à l'âge de 102 ans. Cette Américaine attirait les regards, et pas seulement à cause de ses grandes lunettes à monture noire. Elle s'est démarquée en tant que personne âgée sur les médias sociaux. Plus de trois millions de personnes sont toujours abonnées à son compte Instagram.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Les cas exceptionnels comme celui d'Iris Apfel s'inscrivent dans une tendance qui se manifeste au-delà des réseaux sociaux, selon François Höpflinger: "On parle d'un rajeunissement socioculturel de la vieillesse. Par rapport au passé, les personnes âgées se comportent de manière nettement plus jeune que les personnes du même âge à l'époque". Les seniors d'aujourd'hui suivraient davantage la mode ou les nouvelles technologies.

Les vieux, ce sont les autres

Pour beaucoup, l'âge n'est qu'un nombre. Une étude du centre de recherche Sotomo consacrée à l'image de la vieillesse (en allemand), datant de 2019, montre ainsi que seules 15% des personnes de 70 ans et plus se considèrent comme vieilles. Près d'un quart des membres de cette tranche d'âge vont même jusqu'à se décrire comme jeunes.

"Nous constatons de plus en plus chez les personnes âgées un décalage entre l'existence intérieure et l'existence physique", explique François Höpflinger. En d'autres termes, tandis que l'esprit reste en forme, "seul" le corps s'affaiblit. De nos jours, toutefois, ce dernier semble tenir plus longtemps qu'auparavant.

Des performances jusqu'au bout?

Cette évolution pose plusieurs questions. L'augmentation de l'espérance de vie signifie-t-elle que l'on attend des retraités qu'ils restent jeunes? Même à la retraite, est-ce que l'on stresse pour rester jeune, pour s'exhiber sur les médias sociaux?

François Höpflinger ne voit pas cela comme un stress, mais plutôt comme une évolution logique dans une société où de nouvelles exigences de performance s'appliquent. "De la même manière qu'il y a aujourd'hui plus de guides sur le thème de l'éducation des enfants ou des relations sociales, il y a plus de conseils sur la manière de rester longtemps en forme à un âge avancé."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Ceux qui sont ouverts vivent plus longtemps

Pour les personnes âgées, il est important de ne pas se retrouver comme "des voyageurs du temps échoués dans une société qu'ils ne comprennent plus". Aussi poétique qu'elle soit, cette tirade de François Höpflinger peut être étayée par la science.

"Il existe des indices selon lesquels les personnes ouvertes aux nouveaux développements ont une meilleure qualité de vie jusqu'à un âge avancé", souligne ainsi François Höpflinger. Et pour ça, pas besoin de devenir granfluenceur. Mamie et Papi peuvent se contenter d'être "modérément" ouvert à la nouveauté, par exemple en publiant de temps en temps quelque chose sur les réseaux sociaux...

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Danja Nüesch, SRF

Adaptation en français: Didier Kottelat