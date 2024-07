Le suicide assisté, entre dignité dans la mort et interrogations éthiques 

Le suicide assisté est un sujet controversé, très émotionnel, très intime aussi, mais surtout un enjeu de "valeurs". Finalement, permet-il une mort digne ou est-ce un dilemme éthique plus compliqué? Venez en débattre avec dialogue, une offre de la SSR.

Avec la capsule suicide "Sarco", le thème du suicide assisté est revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines. Il s'agit d'un appareil de haute technologie dans lequel vous pouvez vous allonger, puis laisser de l'azote être libéré en appuyant vous-même sur un bouton, et ainsi mourir. Les autorités suisses ont jusqu'à présent refusé d'autoriser cet appareil.

>> Lire à ce sujet : Les promoteurs de "Sarco" défendent leur capsule d'aide au suicide et veulent l'utiliser d'ici fin 2024 et Le Valais interdit les "capsules à suicide" sur son sol

Lorsqu'une personne gravement malade ou très âgée décide d'avoir recours au suicide assisté, elle a généralement eu un voyage long et ardu, ou tout du moins a-t-elle mûrement réfléchi à son avenir. Que ce soit la douleur vécue par le patient ou simplement le choix d'en finir, les proches ou la société ont en général tendance à émettre des objections, des craintes, des doutes quant au choix "libre et éclairé" du recourant au suicide assisté ou à l'implication éthique d'un tel geste.

Les destins croisés de deux Japonais en Suisse



Deux témoignages relatés par Swissinfo montrent à quel point ces dernières étapes de vie peuvent être difficiles. D'un côté, Yoshi (prénom d'emprunt), de l'autre Aina. Tous deux résidents japonais, tous deux en phase terminale, tous deux complètement dépendants des soins de leurs parents malgré leur âge.

Alors que le suicide assisté est interdit au Japon, Yoshi et Aina se sont inscrits auprès de l'organisation de suicide assisté Lifecircle en Suisse. Ils ont fait le voyage. Le premier, qui souffrait de la maladie musculaire SLA, est décédé volontairement. La seconde a décidé de ne pas le faire au dernier moment et est retournée au Japon avec son père.

La mort de Jean-Luc Godard, un dernier acte politique



Un cas connu de suicide assisté est celui du cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard. Considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire, il décide en 2022 de mettre volontairement fin à ses jours à l'âge de 91 ans.

C'est ce qu'il a fait à Rolle, dans le canton de Vaud. "Si je suis trop malade, je ne veux pas être transporté dans une brouette", avait-il déclaré à la RTS dans une interview peu avant la fin de sa vie. Sa mort par suicide assisté a passé pour une déclaration politique, un débat intense sur l'euthanasie ayant lieu en France à l'époque.

>> Voir l'interview de Jean-Luc Godard à la RTS : Suicide assisté, le choix de Jean-Luc Godard intervient en plein débat sur la question en France / 19h30 / 2 min. / le 14 septembre 2022

Un phénomène qui concerne notamment les personnes d'un âge avancé

En 2023, Exit a accompagné vers la mort 1756 personnes, soit 129 de plus qu'en 2022. Cela représente 504 suicides assistés en Suisse romande (+2) et 1252 pour la Suisse alémanique et le Tessin (+127). A titre de comparaison, Exit Suisse romande avait procédé à 155 suicides assistés en 2013, soit plus de trois fois moins.



Sur les 1252 personnes accompagnées dans la mort par Exit Suisse alémanique en 2023, 31% souffraient d'un cancer en phase terminale et 27% de troubles ou maladies multiples. Il reste ainsi une patientèle qui n'est pas forcément en phase terminale, d'un âge, en moyenne, de 80 ans.



Ces gens sont très souvent dépendants de l'aide extérieure, que ce soit de leurs propres proches ou dans une maison de retraite. Mais que se passe-t-il si, rongé par la vieillesse, on souhaite mourir et que la maison de retraite nous l'interdit? Le canton des Grisons s'est attaqué à cette question législative.

Désir d'autodétermination

Donner aux mourants cette liberté de choix est la motivation qui anime Alois Carnier. Il est directeur régional pour la Suisse orientale chez Exit Suisse alémanique. Dans une interview pour SRF [lire la traduction de l'entretien en encadré ci-dessous], il parle de ce qu'il ressent lorsqu'il remet à un patient les médicaments pour le tuer et dans quels cas il ne peut pas approuver ce désir de suicide.

