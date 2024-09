Le restaurant du Beau-Rivage Palace a rouvert à Lausanne, sa cheffe Anne-Sophie Pic vise une troisième étoile

Anne-Sophie Pic est l’une des stars de la cuisine mondiale, avec une pluie d’étoiles Michelin (11) pour ses restaurants de Valence, Paris, Hong Kong, Dubaï, Londres et… Lausanne. La cheffe dirige le "Restaurant Pic" du Beau-Rivage Palace, qui a rouvert jeudi soir après plusieurs mois de rénovation.

A Lausanne, il n'est pas question pour Anne-Sophie Pic de se contenter de ses deux étoiles Michelin. "La vie d'un restaurant, ce n'est pas se satisfaire du niveau qu'on a, sinon on commence à régresser", indique la cheffe française vendredi dans le 12h30. Elle veut "aller tutoyer les étoiles".

Celle qu'on appelle parfois "la cheffe la plus étoilée au monde" vise une étoile de plus au Michelin et souhaite également progresser au GaultMillau. "Les équipes sont extrêmement motivées", souligne-t-elle.

Le terroir suisse "est exceptionnel"

La cheffe souligne qu'elle connaît bien les spécialités helvétiques et qu'elle les "choie". Elle précise qu'à Lausanne, les clients trouveront toujours le gruyère caramel "quelque part en embuscade". En revanche, "le berlingot, un de mes plats signature, n'est plus à la fondue fribourgeoise".

"Ce terroir est exceptionnel", insiste Anne-Sophie Pic. La Française évoque son arrivée à Lausanne il y a 15 ans: "Ceux qui m'ont le mieux accueillie, en dehors de mes clients bien sûr, ce sont les producteurs". Jeudi soir, ils étaient d'ailleurs présents à l'ouverture du restaurant "parce qu'ils participent au défi qu'on s'est lancé."

Sur Instagram, la cheffe précise avoir voulu proposer pour la réouverture "une cuisine audacieuse, sensible et florale qui célèbre la richesse du terroir lausannois, le lac et les parfums de la plaine aux sommets alpins". Quatre menus sont à choix: "la Viarhona", "le Sentier", "la Côte", "le Sommet". La cheffe mise également sur un accord mets-boissons, avec ou sans alcool.

"Une tension" lors de l'ouverture

L'ouverture jeudi soir "s'est bien passée", indique la cheffe, invitée également dans l'émission On en Parle avec la cheffe sommelière exécutive du groupe Pic Paz Levinson, interrogées sur l'ouverture, mais aussi sur les sauces, jus, bouillons et autres infusions.

Anne-Sophie Pic avoue toutefois avoir ressenti "une forme de pression, de tension" plus importante que lors des quinze derniers jours, qui ont permis aux équipes travailler et de se rôder avant l'ouverture. Des proches sont aussi venus tester la table.

Ecouter l'émission On en Parle avec Anne-Sophie Pic

Interview radio: Guillaume Rey et Antoine Droux

Adaptation web: Julie Liardet