Le film du Youtubeur Inoxtag sur l'Everest dépasse 17 millions de vues et sera diffusé sur TF1

Avec plus de 17 millions de vues sur YouTube en 48h, 340'000 spectateurs lors d'une diffusion exclusive le week-end dernier au cinéma et un passage prévu sur la chaîne TF1, le documentaire du Youtubeur français Inoxtag sur son ascension de l'Everest connaît un succès peu commun.

Mis en ligne samedi en début d'après-midi sur la plateforme détenue par Google, où il est numéro un des tendances, ce film de près de 2h30 intitulé "Kaizen" (terme japonais dont l'une des significations est "changement vers le mieux") a généré plus de 100'000 commentaires, souvent dithyrambiques et récolté plus de 1,5 million de "j'aime".

"Des chiffres très exceptionnels", selon un porte-parole de YouTube, pour qui il s'agit d'"un des meilleurs lancements de l'histoire" de la plateforme en France, même s'il est loin de ceux des stars américaines comme MrBeast qui peut cumuler rapidement plusieurs dizaines de millions de vues.

Diffusion sur TF1

Preuve que le documentaire touche un public plus large que la sphère d'internet, le groupe de médias privé TF1 a annoncé lundi que "Kaizen" serait disponible sur sa plateforme TF1+ à partir du 28 septembre, avant une diffusion sur la chaîne TF1 le 8 octobre.

De son vrai nom Inès Benazzouz, le Youtubeur de 22 ans aux 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux ne connaissait ni les techniques ni les codes de l'alpinisme avant de se lancer dans son défi, se soumettant à un entraînement intensif avec un guide, Mathis Dumas.

Quelque 340'000 personnes dans les salles obscures

Le récit de son année de préparation et de son ascension a également cartonné en salle, réunissant quelque 340'000 spectateurs, dont 40'000 à l'étranger (Suisse, Belgique, Québec, etc.) aux avant-premières vendredi soir et samedi matin.

Pour un contenu mis en ligne gratuitement quelques heures plus tard, "c'est du jamais vu", a commenté Nathanaël Karmitz, l'un des dirigeants du distributeur français MK2, vantant "l'envie de l'expérience collective" et un film qui "mérite d'être vu sur grand écran".

