La pyramide alimentaire réactualisée, une première depuis 13 ans

La nouvelle pyramide alimentaire [OSAV]

Boissons: Boire régulièrement. De préférence de l’eau. *Chaque jour 1 à 2 litres.

Fruits et légumes: De couleurs variées et de saison. *Chaque jour 5 portions.

Produits céréaliers et pommes de terre: Privilégier les céréales complètes. *Chaque jour 3 portions.

Produits laitiers: De préférence non sucrés. *Chaque jour 2 à 3 portions.

Légumineuses, œufs, viande et autres: Varier les sources. Régulièrement des légumineuses. *Chaque jour 1 portion.

Graines et fruits oléagineux: Chaque jour en petite quantité. *Chaque jour une petite poignée.

Huiles et matières grasses: Privilégier les huiles végétales. *Chaque jour 2 cuillères à soupe.

Boissons sucrées, sucreries et snacks salés (optionnel): En petite quantité. *0 à 1 portion par jour.