La population suisse voudrait plus de diversité et de mixité, mais les clivages sociaux demeurent

Les Suisses vivent dans des "bulles". Ils n'ont que peu de possibilités de rencontrer des personnes d'âge, de fortune, de langue ou de niveau de formation différents, selon une étude de l'Institut Gottlieb Duttweiler publiée lundi. Ils souhaiteraient pourtant plus de diversité.

Avec 26 cantons, quatre langues nationales et une multitude de cultures et de modes de vie, "la diversité fait partie intégrante de la Suisse", indique la Fédération des coopératives Migros dans un communiqué. Et pourtant, l'enquête, réalisée pour le Pour-cent culturel Migros, "montre à quel point les cercles de connaissances sont dépourvus de mixité et de diversité".

"Même si de nombreux cercles de fréquentations ne constituent pas des bulles fermées, ces cercles ont souvent tendance à l'homogénéité", précise-t-elle.

Des clivages

Près des deux tiers des personnes précarisées et des personnes fortunées ne connaissent personne ou que très peu de gens de l'autre groupe. De même pour les personnes très instruites par rapport aux personnes sans formation supérieure ou pour les alémaniques par rapport aux romands ou aux italophones.

Au niveau politique, environ la moitié des sympathisants des partis de droite et de gauche ne connaissent personne, ou seulement quelques personnes, de "l'autre camp". Les relations sociales entre les jeunes et les personnes âgées présentent à peu près les mêmes chiffres. De plus, la majorité des personnes vivant en Suisse n'a aucun contact avec d'autres cultures, déplore l'étude.

Manques d'opportunités

Les personnes interrogées expliquent ce phénomène par un manque d'opportunités de rencontres, plutôt que le manque d'intérêt ou l'hostilité. Seul moins d'un quart des personnes interrogées l'imputent au manque de points communs.

Globalement, les sondés n'éprouvent ni sentiments positifs, ni sentiments négatifs quand on les interroge sur des couples constituant des opposés (riches/pauvres, jeunes/vieux, etc.). Seule exception, les positions politiques entre sympathisants de la gauche et sympathisants de l'UDC. La majorité ressent des sentiments positifs pour les gens du "même camp" et des sentiments négatifs à l'égard du camp "adverse".

A noter que les jeunes sont plus polarisés que leurs aînés vis-à-vis de certaines minorités: on rencontre une tendance relativement élevée aux sentiments positifs ou négatifs face aux groupes tels que les végétaliens ou les personnes transgenres, non binaires ou homosexuelles.

Brassage souhaité

Pour une majorité des sondés, un brassage plus marqué de la société les enrichirait. Selon eux, la diversité aide à mieux comprendre sa propre situation, à remettre en question des choses que l'on tient pour acquises et à en discerner d'autres pour la première fois.

Près des deux tiers des répondants pensent en partie qu'une plus grande diversité dans les cercles de connaissances serait bénéfique pour la population. Plus de la moitié considère que la diversité croissante de ces dernières décennies est positive. Enfin, 68% des personnes interrogées s'efforcent de s'exprimer de manière inclusive.

Les participants à l'enquête sont en revanche plus réticents quand ils sont interrogés sur la nécessité d'agir en faveur des minorités (15 à 25% d'opposition selon la question) ou sur la participation des étrangers à la vie politique (28% favorables, 45% opposés).

Enfin, un quart des personnes interrogées voient dans la diversité le risque que des différences trop importantes au sein d'une société puissent nuire à son bon fonctionnement: 40% ne sont pas d'accord, tandis qu'un tiers est en partie d'accord. Environ 45% des personnes interrogées estiment que l'attention accordée aux minorités va trop loin: il faudrait d'abord veiller à ce que la majorité se porte bien.

ats/fgn