La famille dans tous ses états

- Concevoir ses enfants toute seule -

En France, depuis 2021 et l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, de plus en plus de célibataires conçoivent leur maternité en dehors du couple.

Rencontre avec Laetitia, une jeune Parisienne de 38 ans qui construit sa famille toute seule. Elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant, conçu, comme le premier, en PMA solo.

- La coparentalité -

Qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui en France? Les réponses sont multiples, reflets des évolutions de la société. A l'image de la coparentalité, quand des parents conçoivent un enfant en dehors du couple, en dehors de toute relation amoureuse, avec un ami, voire un inconnu.

Rencontre avec la famille de Paul, un bébé de 1 an qui vit en région parisienne. Depuis sa naissance, il a 3 parents, un couple de papas et une maman, qui sont donc coparents.

- Divorce et garde partagée -

Près d'un mariage sur deux se termine par un divorce en France. Ce sont donc 425'000 couples qui se séparent en moyenne chaque année.

Comment s'y prend-on aujourd'hui pour s'organiser face à ce bouleversement, en particulier lorsqu'il y a des enfants?

- Famille monoparentale et accès au logement -

Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et représentent 25% de la population française, contre 20% en 2015, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un plan d'action du gouvernement sur le sujet devrait être détaillé dans les prochains mois, pour répondre à leurs difficultés, notamment liées au logement.

Dans les Yvelines, à Poissy, une start-up a créé une résidence partagée, où une dizaine de parents solo font toit commun.

