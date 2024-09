La face cachée de l'empire Pornhub

En l'espace de 17 ans, Pornhub s'est imposé comme un mastodonte du X. Le site a transformé le paysage de la pornographie en offrant du contenu gratuit et accessible à toutes et tous, au grand dam de l'industrie du porno payant.

Pornhub a eu un énorme impact sur le secteur de la pornographie, dans la société et aussi sous notre couette. Le site de vidéos pornographiques est l'une des entreprises technologiques qui a marqué le 21e siècle derrière Facebook et Google. Pourtant, on connaît très mal son histoire et son influence. On vous propose de décoder toutes les facettes de cet empire.

L’histoire mouvementée derrière ce succès

Tout commence en 2007 à Montréal: Matt Keezer, un développeur web, fonde le site. À l’époque, le nom du domaine lui coûte environ 2500 dollars. Avec l’arrivée de Fabian Thylmann en 2010, la plateforme connaît un réel tournant.

YouPorn, Brazzers, Playboy TV… L’informaticien et homme d’affaires s’auto-proclame "Roi du porno" et achète tous les sites pornographique. En 2012, il se fait rattraper par le fisc allemand et sera condamné à plus d’un an de prison avec sursis et une amende de 5 millions d’euros.

La différence, c'est qu'on a mis en place des systèmes comme Netflix ou Spotify pour pallier le piratage dans la culture, mais pas pour la pornographie Coline de Senarclens, spécialiste en genre et sexualité

Résultat, il cède ses parts en 2013 au géant canadien MindGeek qui devient le leader mondial du porno, jusqu’à l’année dernière où la société est rachetée par un fonds d’investissement pour 400 millions d’euros. Une transaction à prix cassé, selon les spécialistes.

L’effondrement de l’industrie du X et l’explosion du contenu amateur

Le principal bouleversement apporté par Pornhub et d'autres plateformes similaires a été l'avènement du porno gratuit, souvent illégal et piraté. Cela a conduit à une chute drastique des revenus de l'industrie du porno payant en moins de dix ans. "Une partie de l’industrie, cette distribution illégale, nuit à l’autre partie qui est la production", explique Coline de Senarclens, spécialiste en genre et sexualité. Selon l’autrice de "Porno, parlons-en", la production pornographique a vu ses conditions se dégrader, avec une baisse de qualité et de salaires.

Pornhub a également permis l’émergence du contenu amateur, mais avec des retours financiers très limités pour les créateurs et créatrices. Ceux-ci gagnent en moyenne entre 50 et 70 centimes pour 1000 vues. Une vidéo cumulant 1 million de vues rapporte ainsi environ 600 dollars. Selon Coline de Senarclens, l'industrie de la pornographie a été victime du piratage, à l'instar de celle du cinéma: "La différence, c'est qu'on a mis en place des systèmes comme Netflix ou Spotify pour pallier le piratage dans la culture, mais pas pour la pornographie".

Scandales et régulation tardive

En décembre 2020, un article du New York Times a révélé le côté obscur de Pornhub, accusant la plateforme de faciliter la diffusion de contenu illégal, incluant du revenge porn et des vidéos d’agressions sexuelles. En réaction, Pornhub a supprimé près de 10 millions de vidéos en quelques jours. Insuffisant, pour Visa et MasterCard qui ont suspendu leurs services sur la plateforme.

"Quand Visa et MasterCard se sont retirés, Pornhub a dû changer de politique. Cela montre que ce sont les puissances financières qui détiennent les leviers d’action", souligne Coline de Senarclens. Depuis octobre 2023, la plateforme a renforcé ses règles en exigeant des preuves d’âge, d’identité et de consentement pour toutes les vidéos mises en ligne.

Une interdiction efficace?

L’idée d’interdire Pornhub revient régulièrement dans les débats publics. Cependant, pour Coline de Senarclens, cette solution ne serait pas viable: "Si on interdit Pornhub, il va juste repousser ailleurs. L’interdiction n’a jamais produit des résultats satisfaisants". Elle souligne également que le porno est plus facilement accessible aux jeunes de moins de 16 ans que des plateformes comme Netflix, faute de régulation stricte.

>> Voir aussi l'interview de Coline de Senarclens dans La Matinale : L'invitée de La Matinale – Coline de Senarclens, spécialiste des questions de genre et chroniqueuse / La Matinale / 15 min. / le 15 mai 2024

Y a-t-il une technologie prête à remplacer ce genre de plateformes? Pour Coline de Senarclens, rien n’est moins sûr… "Dans l'histoire de la pornographie, chaque fois qu’il y a une technologie qui arrive, elle permet la diffusion de pornographie. Par exemple, le premier film porno date d’une année après l’invention du cinéma. Je ne sais pas encore quelle technologie va prendre le relais sur Pornhub, mais je pense que ce n’est pas fini. Ça serait super qu’il y ait une plateforme comme Netflix qui s’occupe de pornographie, qui nous permette de payer pour le porno qu’on regarde, de produire du porno avec des conditions de travail décentes et d’avoir du contenu qui soit intéressant et des sorties de temps en temps aussi. Cela nous permettrait de remplacer Pornhub."

Hélène Joaquim