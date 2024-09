La chasse est ouverte, mais comment prévenir les accidents?

La chasse est officiellement ouverte dans tous les cantons romands, excepté à Genève où elle est interdite depuis 1974. Quelles précautions promeneurs et promeneuses doivent-ils prendre afin de prévenir un éventuel accident?

Alexandre Berthoud, président de la Fédération des chasseurs vaudois et député PLR dans ce même canton, rappelle quelques conseils de sécurité dans l'émission On en parle.

Bien que "plutôt rares, voire inexistants en Suisse", Alexandre Berthoud rappelle qu'il est toujours important de minimiser au maximum les potentiels risques d'accidents lors de la période de chasse.

Il souligne notamment que les chasseurs suivent une formation rigoureuse, comportant deux ans de cours et divers examens de tir, de sécurité et de connaissances de la flore par exemple.

Des mesures de sécurité à adopter

Alexandre Berthoud recommande de porter un gilet de sécurité fluorescent et d'échanger avec les chasseurs sur le terrain: "Les promeneurs peuvent dialoguer avec les chasseurs pour connaître les zones sécurisées, par exemple les zones à champignons".

Et lorsqu'on promène notre chien sans laisse? Alexandre Berthoud rassure: "les chasseurs sont responsables et formés" et savent donc distinguer un chien d'un lapin par exemple. Pour maximiser la sécurité, il est possible de mettre un gilet fluorescent à son chien également.

Se renseigner en amont sur les jours d'autorisation de la chasse

Les dates et lieux de tirs sont souvent mentionnés dans les feuilles d'avis officielles et en ligne sur les sites internet des cantons, ce qui permet d'anticiper au moment de la préparation de sa sortie dans la nature.



"Par exemple pour le canton de Vaud, il y a une trêve les mercredis, en plus du samedi et du dimanche", souligne Alexandre Berthoud. On peut donc se balader tranquillement ces jours-ci.

Régulation spécifique dans certains cantons

Genève, où la chasse est interdite depuis 1964, régule les populations de sangliers et cervidés la nuit, avec des tirs en plein champ pour maximiser la visibilité. Les animaux abattus sont ensuite vendus à la boucherie après un appel d'offres régulier pour équité.

Pour les autres cantons, la régulation se fait uniquement de nuit avec des appareils à vision nocturne. Et il n'y a jamais de tirs en forêt. Les animaux sont tirés en plein champ, dans les cultures, là où il y a une bonne visibilité.

La sécurité, une priorité

La question de la sécurité est cruciale pour les chasseurs. "Tout chasseur est civilement et pénalement responsable de ses tirs", rappelle Alexandre Berthoud. De plus, certains cantons comme Neuchâtel imposent un taux d'alcoolémie maximal de 0,5 pour mille pour les chasseurs, similaire à celui des conducteurs, afin de garantir la vigilance sur le terrain.

Journaliste: Muriel Mérat

Adaptation web: Celia Rossier