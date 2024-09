Kilian Jornet: "Mon prochain défi? Faire du vélo avec mes filles"

Tout juste sorti de son vertigineux défi "Alpine Connections", au cours duquel il a gravi l'intégralité des sommets de plus de 4000 mètres en seulement 19 jours, Kilian Jornet était invité jeudi dans l'émission Forum. Le traileur espagnol est revenu sur son exploit, mais aussi les défis qui l'attendent.

Débuté le 15 août en Suisse avec l'ascension de la Bernina, ce projet, durant lequel le Catalan aura atteint les 82 sommets de plus 4000 mètres recensés dans les Alpes, s'est achevé dans le massif des Ecrins le 1er septembre.

Dans l'émission Forum, Kilian Jornet admet sans détours que ce défi a été le plus difficile de sa vie. "Physiquement, c'était dur, mais je m'y attendais. Le plus difficile, c'était surtout au niveau mental, le fait d'être attentif et concentré pendant 15 à 20 heures tous les jours sur une aussi longue période. A la fin, j'étais un peu fatigué physiquement, mais très très fatigué émotionnellement."

Des risques calculés

Durant son incroyable périple, Kilian Jornet a dormi en moyenne quatre heures par nuit et a couru sur des crêtes sans être encordé ou assuré, par souci de légèreté, seulement accompagné par des amis et des alpinistes de renom.

Le Catalan était-il toutefois prêt à prendre tous les risques pour réaliser cet exploit? "Pas du tout. En fait, je voulais quand même rester en vie, c'était l'objectif principal, mais c'est vrai que je savais que le risque zéro n'existait pas", répond-il, reconnaissant qu'il y a eu des moments "un peu chauds", comme des éboulements ou des chutes de pierres.

Les chiffres donnés par son équipe donnent le vertige: en 19 jours, Kilian Jornet a parcouru un peu plus de 1000 km, à pied et à vélo uniquement, pour un dénivelé de plus de 70'000 mètres. Il a battu par la même occasion le record de durée pour atteindre tous les "4000" des Alpes, détenus depuis 2008 par les alpinistes italiens Diego Giovannini et Franco Nicolini, qui ont terminé leur expédition en... 62 jours.

Quelles limites?

Se pose dès lors une question: quelles sont les limites de l'Espagnol? "Mon corps a plein de limites. Sur des projets comme celui-là, on recherche justement à trouver où elles sont. Mais je pense qu'il faut être très humble et savoir quelles sont nos capacités, mais aussi nos limites pour ne pas aller au-delà, car c'est là où l'on peut risquer notre vie", explique le coureur.

Kilian Jornet a annoncé vouloir se consacrer en priorité désormais à des aventures "XXXL", hors des sentiers battus, plutôt qu'aux courses. "Les projets en montagne me permettent d'aller chercher des limites plus profondes", dit-il. Dans Forum, le Catalan estime être encore en progression de ses capacités physiques et veut donc voir jusqu'où il peut "encore arriver" avant le déclin inexorable lié à l'âge.

Le quadruple vainqueur de l'Ultra-trail du Mont-Blanc entend maintenant effectuer un retour au calme et revenir à la routine du "jour le jour" pour assimiler son défi alpin, avant d'entreprendre un temps de réflexion sur ses prochains challenges. Mais dans l'immédiat, Kilian Jornet va relever un autre défi: "Aller faire du vélo avec mes filles".

Article web: Jérémie Favre

Propos recueillis par Coralie Claude