"Kaizen", le documentaire phénomène sur l'ascension de l'Everest par le YouTubeur Inoxtag

Les millions de fans d'Inoxtag ont enfin obtenu leur réponse après des mois d'attente: le jeune YouTubeur français de 22 ans a bel et bien atteint le sommet de l'Everest.

Le documentaire intitulé "Kaizen", un terme japonais signifiant "changement vers le mieux", raconte cette aventure hors du commun. Sans aucune expérience en alpinisme, Inoxtag s'est lancé le défi de gravir le plus haut sommet du monde, culminant à plus de 8800 mètres, en seulement un an de préparation.

Le film, présenté comme une véritable épopée, a été diffusé en grande pompe vendredi soir au Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe, à Paris. Simultanément, des projections avaient lieu en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, avec un total de 200'000 places vendues en quelques heures dans l'Hexagone. A Lausanne, 750 spectateurs ont assisté à la première, avant que le documentaire ne soit rendu accessible gratuitement samedi après-midi sur YouTube.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"C'est une stratégie très intelligente de la part d'Inoxtag", commente Romain Rousseau, expert digital chez Nuée, société de production basée à Lausanne, au micro de la RTS. "Il utilise un marketing d'association en connectant son image de YouTubeur à celle du cinéma, un univers habituellement réservé aux grandes productions. Cela lui permet de se distinguer des autres créateurs en ajoutant une dimension exclusive à son projet."

En avril, Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, avait pris congé de ses réseaux sociaux pour préparer son ascension, suscitant de nombreuses spéculations quant à sa réussite. La vidéo d'adieu à ses fans avait été vue près de 8 millions de fois.

"Maîtrise des ressorts narratifs"

Le succès de cette opération résulte de plusieurs facteurs, souligne Romain Rousseau. "Inoxtag n'est pas un inconnu; il est une figure majeure des réseaux sociaux francophones, avec plus de 20 millions d'abonnés. Il maîtrise les ressorts narratifs et sait captiver son public. L'idée de gravir l'Everest, une montagne légendaire, en tant que personnalité du monde digital plutôt qu'en tant que sportif professionnel, intrigue et inspire."

Et d'ajouter: "Les algorithmes des plateformes poussent les créateurs à produire des œuvres de haute qualité et de longue durée pour retenir l'attention des utilisateurs, ce qui leur permet d'offrir plus de visibilité publicitaire."

>> Voir l'interview intégrale de Romain Rousseau dans Forum : "Kaizen", le documentaire phénomène de l’ascension de l’Everest par le youtubeur Inoxtag: interview de Romain Rousseau (vidéo) / Forum / 4 min. / jeudi à 18:00

Des critiques

L'expédition n'a pas échappé aux critiques. Des alpinistes professionnels et des acteurs environnementaux ont vivement réagi, accusant Inoxtag d'encourager le surtourisme au Népal, une menace pour l'écosystème fragile de l'Himalaya et pour la sécurité des visiteurs.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

D'autres déplorent que son documentaire puisse donner l'impression que gravir l'Everest est à la portée de tous, tant sur le plan physique que financier.

Inoxtag a répondu à ces critiques en jouant la carte de la transparence, précisant que son projet avait un coût estimé entre 600'000 et 1,2 million d'euros. Et il a montré dans son film les dégâts causés par le surtourisme, la pollution, ainsi que les risques liés à cette expédition.

vajo avec afp