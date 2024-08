"Il y avait une atmosphère mystique, magique", raconte Kevin Germanier

Le couturier valaisan Kevin Germanier a dessiné et créé toutes les tenues portées par les artistes et les acrobates de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Invité lundi dans Forum, il a décrit son sentiment de voir ses créations portées devant 80'000 spectateurs au stade de France et des centaines de millions de téléspectateurs.

"Je suis quand même très fier", admet Kevin Germanier. "C'est l'aboutissement d'un travail. C'est vrai que c'était très émotionnel de voir (les costumes) dans le Stade de France", explique le couturier qui eu la vision brouillée par les larmes. "Il y avait une atmosphère mystique, magique", décrit le Valaisan, qui fait ce travail aussi "pour donner de l'émotion (...) C'était très émotionnel. Je ne réalise pas ce qu'on a réussi à faire." >> Voir aussi le 19h30 : Les créateurs romands à l’honneur lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris / 19h30 / 2 min. / aujourd'hui à 19:30 Habillé de vieilles VHS Marque de fabrique de Kevin Germanier, toutes les créations était réalisées grâce à des matériaux upcyclés, donc grâce à des matériaux qui avaient déjà été utilisés. La tenue du pianiste en apesanteur Alain Roche n'a pas dérogé à la ligne du couturier qui l'a habillé avec les bandes magnétiques récoltées sur les VHS de son enfance, notamment " les Pokémon, les Digimon, la Soupe aux choux et les Bronzés font du ski". Le pianiste Alain Roche habillé de bandes VHS [AFP - Franck Fife] "Tous les matériaux que j'ai ne sont pas forcément très beaux ou complètement parfaits, mais on redonne de la lumière", raconte Kevin Germanier. Et c'était "littéralement" le cas lors de la cérémonie de clôture "avec notre voyageur en or (le Golden Voyager)". Kevin Germanier estime avoir créé un grand spectacle en utilisant uniquement des "déchets". "Je trouve ça très beau", dit-il. Kevin Germanier a dessiné le costume du Golden Voyager [Keystone - Natach Pisarenko] "Difficile de faire mieux" Kevin Germanier voit ses créations pour la cérémonie de clôture comme son "meilleur travail". Conséquence: "ça va être difficile de faire mieux", estime le couturier, dont la prochaine échéance est un "show" agendé le 24 septembre, lors de la Fashion Week de Paris. "Vous me direz le 24 septembre si j'ai encore réussi à vous éblouir ou pas", sourit le Valaisan. Interview radio: Valentin Emery Adaptation web: Julie Liardet