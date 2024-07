Fin de la FM pour passer au DAB+, quelles solutions?

Le 31 décembre 2024, la SSR ne diffusera plus ses programmes radio en FM. Il faudra donc écouter la radio en DAB+ ou via internet. Quelles solutions pour adapter les appareils à domicile ou en voiture?

La fin de la FM est annoncée: passé le 31 décembre 2024, les auditeurs et auditrices des stations de la SSR devront utiliser le DAB+ ou internet pour capter les programmes de radio publique. Une transition annoncée depuis 2014. À noter qu'en 2023, le Conseil fédéral a tout de même accordé un dernier sursis sur la FM pour les radios qui le souhaitaient jusqu'en 2026. Ainsi, les radios privées vont encore diffuser via la FM pendant deux ans.

Le Conseil d’administration de la SSR a confirmé la semaine passée l'arrêt de la diffusion des programmes radios de la SSR via les antennes FM fin 2024. Une décision motivée par les investissements coûteux pour maintenir ces installations en parallèle aux coûts du DAB+, alors que la part des auditeurs et auditrices qui écoutent exclusivement la FM en Suisse est aujourd'hui de moins de 10 %, selon le dernier rapport semestriel du Groupe de travail "Migration numérique", qui regroupe le secteur de la radio et l'Office fédéral de la communication.

La FM, une perte de terrain au fil des ans

L'écoute radio se fait à 80% en numérique et à 20% en FM en Suisse, toujours selon ce rapport. En voiture, l'écoute se fait encore à un tiers en FM. Si les profils varient, les auditeurs et auditrices mélangeant souvent plusieurs types d'appareils et d’écoute, celles et ceux qui écoutent la radio via la FM uniquement sont moins de 10%.

Les personnes concernées ont probablement déjà des appareils capables de diffuser les programmes radio numériquement, à travers internet, comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette tactile. Le téléréseau est aussi un moyen de capter des programmes radio. Le cas échéant, toutes les radios ou chaînes hi-fi aujourd’hui commercialisées en Suisse sont compatibles avec le DAB+.

Les voitures dépourvues de DAB+

En voiture, un tiers de l’écoute radio se fait encore en FM, 55% en DAB+ et 13% par internet. La part des voitures vendues avec le DAB+ n'a cessé de croître jusqu'en 2020, année à partir de laquelle tous les véhicules commercialisés devaient être équipés de DAB+ afin de respecter la règlementation européenne.

Relier son smartphone à sa voiture, avec ou sans fil, est déjà une solution. Mais si l'autoradio est un modèle de façade sans navigation GPS, il est possible de le remplacer par un modèle plus récent pour une centaine de francs. Un adaptateur DAB+ peut également être branché dans une entrée auxiliaire de l'autoradio, ou transmettre sans fil à travers la FM les programmes qu'on désire écouter. En fonction du degré d'intégration choisi, il est recommandé de faire appel à un professionnel.

Adaptation des radios existantes au DAB+

Pour l'écoute à domicile, il est également possible d’acheter un récepteur DAB+ à brancher sur une chaîne stéréo existante. Cette dernière doit cependant disposer d'une entrée pour des sources externes.

Enfin, si l'on possède une ancienne radio à laquelle on tient, il est aussi possible de s'adresser à un spécialiste afin de savoir s'il est possible d'y greffer un module DAB+, ou Bluetooth, une pratique qui s’appelle le rétrofit, dans le but d'offrir des fonctionnalités récentes à des appareils vintage.

