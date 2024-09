En Espagne, une mère endeuillée dénonce les dérives des "true crimes"

Face au succès des "true crimes", des fictions inspirées d'affaires réelles, certaines plateformes de streaming n'hésitent plus à traiter des cas très récents, avec des conséquences lourdes pour les victimes. En Espagne, une mère dont l'enfant a été assassiné dénonce publiquement les dérives du genre.

Les "true crimes", des fictions et documentaires "tirés d'une histoire vraie", cartonnent depuis quelques années. Le géant mondial Netflix en a même fait sa spécialité. "C'est un genre qui fait appelle à nos pulsions, à notre part d'ombre. Nous voulons découvrir ce qui peut amener à tuer", analyse dans le 19h30 de la RTS Jorge Ortiz, producteur chez Movistar Plus+, une plateforme de streaming espagnole.

Un grand nombre de ces séries sont tournées à Madrid, car l'Espagne, est aujourd'hui le premier créateur européen pour les plateformes. "Mais chez Movistar, nous n'avons pas voulu nous jeter dans la course et traiter n'importe quelle affaire", affirme Jorge Ortiz. "Nous voulions trouver de bons réalisateurs et surtout la meilleure façon d’aborder un genre qui peut être particulièrement sensible".

Conséquences réelles

La mode des "true crimes" peut en effet avoir des conséquences bien réelles, certains producteurs n'hésitant pas à s'emparer d'affaires s'étant déroulées dans un passé proche. L'impact sur les familles des victimes, forcées de revivre le drame, peut être énorme.

Patricia Ramirez, qui a perdu son fils il y a six ans, en a fait les frais. Après que le petit Gabriel a été assassiné par la compagne de son père en 2018, Patricia a découvert qu'un producteur avait interviewé en prison la meurtrière, contre rémunération.

"J'ai peur de sortir de chez moi, que les émissions de débat s'emparent à nouveau de mon histoire et se demandent si la meurtrière de mon fils est une menteuse ou non, qu'on recommence un procès médiatique, alors qu'elle a déjà été jugée", témoigne Patricia Ramirez.

"Eviter toute revictimisation"

Patricia Ramirez a mené son combat jusqu'au Sénat espagnol. [RTS]

L'Espagnole explique s'être vue forcée de rompre son silence pour "défendre [ses] valeurs et la mémoire de [son] fils". Elle s'est lancée dans un combat pour les victimes exposées aux "true crimes".

"Il faut que les victimes aient accès à une justice gratuite et que ce ne soit pas à nous de saisir la justice s'il y a des abus", a-t-elle défendu devant le Sénat espagnol. "Les procureurs doivent agir le plus vite possible pour éviter toute revictimisation".

Tous les partis soutiennent l'idée d’un pacte national pour les victimes. Quant au projet de série sur le petit Gabriel, il a finalement été abandonné.

Marie Bolinches/edel