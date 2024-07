Croque-mort ou humoriste, grutier ou scaphandrier, ces métiers que tout oppose

Faire rire ou devoir rester sérieux. Passer sa journée suspendu à des dizaines de mètres au-dessus du sol ou dans les profondeurs des lacs. Aider des femmes à donner la vie ou accompagner des gens dans la mort. La série "Vice et versa" de la RTS vous propose cinq portraits croisés de personnes qui font des métiers que tout oppose.

Episode 1: accueillir la vie ou accompagner dans la mort

Ce premier épisode est consacré à un homme qui aide quotidiennement des femmes à donner la vie et à une retraitée qui accompagne des patients vers la mort. Lucas Navarro est sage-femme à Neuchâtel, Anne Guillermin est assistante au décès en Valais.

>> Ecouter l'épisode 1 : RTS - Mathieu Henderson Vice et versa (1/5): accueillir la vie ou accompagner dans la mort / La Matinale / 4 min. / mardi à 07:54

Episode 2: le silence d'une bibliothèque ou le bruit d'un bar à vin

Elle sert des verres de vin dans un brouhaha permanent. Lui se doit de chuchoter pour ne pas déranger les étudiants qui révisent. Chaines Sabeur est patronne du bar Le Corsaire à Martigny (VS), Vincent Luisier est bibliothécaire à la Médiathèque Valais à Sion.

>> Ecouter l'épisode 2 : RTS - Romain Carrupt Vice et versa (2/5): le silence d’une bibliothèque ou le bruit d’un bistrot / La Matinale / 4 min. / mercredi à 07:54

Episode 3: temps court ou temps long

Elle est ambulancière à Lausanne et, pour sauver des vies, tout doit aller très vite. Lui réalise et anime des marionnettes pour des films d’animation: tourner une séquence d’une seconde peut prendre deux jours. Elie Chapuis et Delphine Bagaïni ont un rapport au temps très différent.

>> Ecouter l'épisode 3 : RTS - Céline Fontannaz et Mirko Toppano Vice et versa (3/5): l’urgence du sauvetage ou la lenteur du tournage d’un film d’animation / La Matinale / 4 min. / jeudi à 07:54

Episode 4: suspendu dans les airs ou 60 mètres sous l'eau

L'un réaliset des travaux dans les profondeurs des lacs et des rivières. L’autre construit, perché à une vingtaine de mètres du sol. Les portraits croisés de Xavier Coquoz, scaphandrier à Versoix, et Bernard Moix, ouvrier indépendant et formateur d’apprentis en Valais.

>> Ecouter l'épisode 4 : RTS - RTS Vice et versa (4/5): suspendu dans les airs ou 60 mètres sous l’eau / La Matinale / 4 min. / hier à 07:54

Episode 5: vivre du rire ou le devoir du sérieux

Il doit être sérieux et irréprochable avec les familles qu’il accompagne dans le deuil. Elle monte sur scène pour décrocher les éclats de rire de son public. Anthony Cotting est agent funéraire à Fribourg, Julie Conti est humoriste.

>> Ecouter l'épisode 5 : RTS - Marielle Savoy Vice et versa (5/5): vivre du rire ou le devoir du sérieux / La Matinale / 4 min. / jeudi à 06:27

Romain Carrupt, Céline Fontannaz, Mathieu Henderson, Marielle Savoy, Mirko Toppano