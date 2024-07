Comment Europa-Park est devenu un lieu de célébrations religieuses

Célèbre pour ses attractions vertigineuses, Europa-Park est également un lieu de célébrations religieuses. Chaque année, une soixantaine de mariages et de renouvellements de vœux prennent pour cadre le parc d'attraction allemand. Des baptêmes et des bénédictions sont également proposés.

Entre l'adrénaline des montagnes russes, les balades bucoliques dans des troncs d'arbre et de douces envolées dans des montgolfières géantes, Europa-Park offre aussi une dimension spirituelle à ses visiteurs et visiteuses, même si cette dimension leur est souvent inconnue.

Mariages, fiançailles et baptêmes sont courants dans le parc situé aux portes de la Suisse. "Avec mon mari, nous avons un lien très fort avec Europa-Park. Nous nous sommes fiancés ici, nous y avons fait nos photos de mariage. Et, depuis que nous nous connaissons, nous venons au minimum une fois par année", témoigne un jeune couple d'Allemands, au micro de la RTS.

Pour eux, il était donc naturel de venir y baptiser leur enfant: "Cela avait une grande signification pour nous que le baptême de notre enfant puisse nous lier encore davantage avec notre lieu préféré."

C'est l'aumônier catholique Thomas Schneeberger qui a célébré ce baptême. Il s'agit du quatrième baptême cette semaine dans la chapelle "Saint Jacob". Thomas Schneeberger donne également des bénédictions de mariage pour des personnes qui se sont dit oui il y a plusieurs années. "Hier encore, nous avons eu une bénédiction pour un couple qui s'est marié il y a 50 ans", raconte-t-il.

Des fondateurs particulièrement croyants

En plus des cérémonies religieuses, les aumôniers interviennent également dans le parc pour les employés et les visiteurs, répondant à leurs demandes et besoins spirituels. "Nous avons aussi l'Eglise norvégienne, au milieu de parc, dans la partie scandinave et la petite chapelle Brooklyn, la plus ancienne."

Propriétaire des lieux, la famille Mack, qui est profondément croyante, a intégré cette dimension spirituelle dès la conception du célèbre parc d'attraction. Ainsi, les églises ne sont pas seulement des éléments décoratifs, mais aussi des lieux actifs de culte où l'on célèbre des mariages et des baptêmes.

Depuis 2005, les aumôniers bénissent également toutes les nouvelles attractions et les nouveaux hôtels, ajoutant une dimension sacrée à l'expérience des visiteurs.

Un aumônier suisse

L'un des aumôniers du parc est un Suisse. Adrian Bolzern estime que leur démarche est importante: "Le rêve d'unité européenne est réalisé ici et cela me semble essentiel, parce que ce n'est pas le cas dans la politique." Pour lui, il est aussi essentiel que les gens puissent venir dans le parc, déposer leurs soucis à l'entrée et "profiter de la vie, même en ces jours de guerre, de crise". Et Adrian Bolzern l'assure, si le parc est certes un lieu de consommation, il a aussi une âme.

Et le propriétaire Jürgen Mack de le confirmer: "Pour nous, il va de soi qu'il faut aussi vivre quelque chose de la foi chrétienne ici." A ses yeux, la présence d'aumôniers est un plus pour les collaborateurs, mais aussi pour les visiteurs du parc.

Gabrielle Desarzens/hkr/boi