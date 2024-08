Ces célébrités qui inspirent les Suisses pour le prénom de leurs enfants

Vos parents vous ont-ils prénommé en référence à une série américaine ou une célébrité? Ces choix reflètent régulièrement les événements marquants de leur époque. La RTS vous fait découvrir ces prénoms soudainement devenus populaires et qui racontent notre histoire.

Mia et Noah continuent de truster les premières places du classement annuel des prénoms donnés en Suisse selon les chiffres 2023 transmis vendredi par l'OFS (lire encadré). S'ils sont populaires depuis de nombreuses années désormais, d'autres prénoms ont connu des heures de gloire plus éphémères, souvent liées à l'actualité ou aux stars du moment. Découvrez l'évolution en Suisse de ces prénoms à la mode, et cliquez sur la carte pour obtenir davantage d'informations sur la célébrité en question.

Artistes musicaux

Les prénoms inspirés par le monde de la musique connaissent fréquemment une croissance aussi rapide que leur chute. Que ce soit avec la chanteuse italienne Milva en 1961, l’enfant star Jordy en 1993 ou encore la chanteuse colombienne Shakira en 2001, tous ces prénoms ont eu une popularité très éphémère. A voir à l’avenir si les Dua et les Zayn sauront s’inscrire sur la durée ou subiront le même sort que leurs prédécesseurs.

Célébrités

Actrices, sportifs ou top models, les influences issues du monde culturel sont nombreuses, mais dures à prédire. Si l’on constate un pic des Angelina dans les années 2000, il n’en est rien pour les Brad. Les Novak atteignent un sommet en 2016 que les Roger et Stan n’ont pas connu. Enfin, l’ascension des Naomi au cours des années 1990 ne se retrouve pas pour les Claudia, Heidi et Cindy.

Personnages de fiction

Les parents suisses n'hésitent pas à chercher l'inspiration du côté des films et séries quand il s'agit de trouver le prénom de leur enfant. Le prénom Janique, issu du feuilleton français "Janique Aimée" au milieu des années 1960, et les Brandon, Brenda et Dylan de la série "Beverly Hills 90210" des années 1990 trouvent leur origine dans des œuvres populaires. Plus récemment, de nombreuses enfants portent le nom d'Arya, l'un des personnages les plus marquants de la saga "Game of Thrones".

Figures politiques

Il n’y a pas que le milieu culturel qui influence le choix des prénoms. La médiatisation des personnalités politiques joue aussi un rôle. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, les prénoms Adolf et Benito connaissent une popularité croissante jusqu’au début du conflit. En 1945, l’ambiance est à la résistance en Suisse et c’est le prénom Henri, comme le Général Henri Guisan, qui connaît son pic.

Evénements historiques

A travers le prénom de leurs enfants, les communautés étrangères rendent hommage à des moments historiques de leur pays d’origine. On peut ainsi associer le boom des naissances des Pajtim(e) et des Liridon(a) en Suisse au début des années 1990 à des événements marquants en Albanie et au Kosovo.

Morts tragiques

Les disparitions soudaines influencent aussi la popularité de certains prénoms. Le décès de Lady Di en 1997 s'est traduit par un pic des Diana cette année-là. En revanche, quand un prénom est associé à une affaire criminelle, sa cote de popularité s'effondre. Ce fut par exemple le cas à la suite de l'affaire du petit Grégory en 1984.

Cyrille Gay-Crosier