Ces athlètes des JO 2024 qui agitent les réseaux sociaux

Ilona Maher, Léon Marchand ou encore Yusuf Dikeç: si vous n'êtes pas un aficionado de leurs disciplines respectives, vous n'aviez probablement jamais entendu parler d'eux avant les Jeux olympiques de Paris. Désormais, ces sportifs connaissent pourtant leur heure de gloire sur les réseaux sociaux. Parfois bien malgré eux.

Durant un peu plus de deux semaines, les Jeux olympiques de Paris attirent des yeux du monde entier sur des disciplines plus ou moins connues du grand public. Il en est de même pour les athlètes.

Certains brillent par leurs exploits, d'autres reçoivent un coup de projeteur sur les réseaux sociaux. Et certains, les deux à la fois, ce qui fait grimper en flèche leur notoriété. Voici cinq athlètes qui sucscitent les passions en ligne.

Ilona Maher

S'il fallait retenir un visage qui a capté toute l'attention sur les réseaux sociaux, il s'agirait de celui de la rugbywoman Ilona Maher. Il y a une semaine à peine, l'Américaine remerciait sa communauté Instagram qui avait grimpé à 1 million d'internautes. Désormais, ce chiffre a triplé.

Sur un ton décalé et engagé, l'athlète poste des vidéos humoristiques à un rythme effréné. On y découvre ainsi l'envers du décor des Jeux à travers l'équipe américaine féminine de rugby à 7, médaillée de bronze.

Dans une série de vidéo, la jeune femme de 27 ans s'amuse à parodier des émissions de téléréalité comme "Love Island", en comparant le village olympique à une "villa" où il serait possible de trouver l'âme-soeur.

Sur Instagram, Ilona Maher est devenue la personnalité du monde du rugby la plus suivie sur la planète. La sportive a également profité de ses plateformes pour répondre aux commentaires sur son physique, notamment son poids et ses épaules.

"Je me sens bien dans mon corps"", a-t-elle déclaré. "Je pense qu'il y a cette idée qu'on se fait des athlètes féminines, ce besoin d'être mince et en forme. Mais non, il y a des athlètes de toutes les formes et de toutes les tailles qui participent aux Jeux olympiques."

Yusuf Dikeç

Si certains, à l'image d'Ilona Maher, avaient déjà une certaine présence sur les réseaux sociaux, d'autres, comme le tireur olympique turc Yusuf Dikeç, 51 ans, ont été catapultés au rang de vedette des réseaux du jour au lendemain.

Cet ancien sous-officier de gendarmerie turc, tirant nonchalammant et vêtu d'un simple T-shirt blanc, a déclenché l'admiration des internautes. Plus que sa médaille d'argent remportée lors de la compétition par équipe mixte avec sa partenaire Sevval Ilayda Tarha, c'est son attitude indifférente et regard sans pitié qui ont fait l'objet de moult détournements et mèmes.

Le Turc Yusuf Dikec, star des réseaux sociaux depuis le début de la compétition, est devenu vice-champion olympique par équipe en pistolet à air comprimé à 10m. / 12h45 / 38 sec. / vendredi à 12:45

Pas de protège-oreilles spéciaux, pas de lunettes particulières: le compétiteur se décrit lui-même comme un "tireur naturel". "Je tire avec les deux yeux ouverts. Même les arbitres en sont surpris", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision turque TGRT Haber.

Léon Marchand

En France, c'est une vague (voire un tsunami) Marchand qui a déjà déferlé sur les réseaux sociaux après les quatre médailles d'or remportées par le jeune nageur. Le Toulousain s'est imposé à Paris comme le héros des Jeux et s'inscrit à 22 ans parmi les géants de la natation.

Pour le 400 m 4 nages, le jeune prodige a survolé la course en 4'02''95 (nouveau record olympique), ne laissant aucune chance à ses adversaires.

>> Voir la performance de Léon Marchand au 400 m 4 nages hommes : Finale, 400m, nage individuelle (hommes): Marchand (FRA) remporte l'or haut la main devant son public / Jeux olympiques / 4 min. / le 28 juillet 2024

"Le nouveau roi soleil", véritable "dauphin", "extraordinaire", ont commenté les internautes sur son compte Instagram qui dépasse désormais le million d'abonnés.

Devenue une star en quelques jours, Léon Marchand se dit conscient que sa vie ne devrait plus être la même à présent. "Mon statut va changer. Je vais essayer de m'adapter, mais ça ne va pas être facile", commente-t-il.

Les frères Lebrun

Qui est ce blondinet à lunettes? Et l'autre, à côté, qui lui ressemble comme un jumeau? La France, le monde, ont découvert les Lebrun sans les avoir vus venir. Ces deux jeunes prodiges du tennis de table - deux frères - ont marqué les esprits dans une discipline largement dominée par les Asiatiques.

Au sortir de la pandémie de Covid, Félix et Alexis étaient encore de parfaits inconnus. Leur potentiel n'était alors pressenti que de leur proche entourage, mais sans forcément imaginer les hauteurs bientôt atteintes.

La popularité médiatique des frères Lebrun a pris une autre dimension à l'approche des Jeux olympiques où le plus jeune a résisté à la pression qui pesait sur ses épaules pour monter sur le podium.

Felix Lebrun, 17 ans, a décroché le bronze aux JO de Paris. Il a remporté la première médaille française au tennis de table en individuel depuis 32 ans.

Alors pour célébrer son exploit, "Féfé" s’est mis en scène en croquant sa médaille en guise de petit-déjeuner le lendemain.

Doreen Enssle avec agences