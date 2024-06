Bienne et Berne s'allient pour organiser l'Eurovision, Zurich confirme sa candidature

Les Villes de Berne et de Bienne déposeront un dossier de candidature commun pour organiser le concours Eurovision en 2025. Zurich s'est aussi mise officiellement sur les rangs et rejoint Genève et Bâle parmi les prétendants officiels.

Bienne et Berne, qui se présentent sous le slogan Bern United, bénéficient du soutien du Conseil-exécutif bernois. Les deux législatifs communaux et le Grand Conseil bernois doivent encore se prononcer sur les fonds nécessaires.

La manifestation principale se déroulerait à Berne dans la nouvelle halle multifonctionnelle qui devrait être prête à temps. La Ville de Bienne accueillerait des événements liés au concours Eurovision. Organiser cet événement dans la région d’origine de l'artiste biennois Nemo est une évidence pour les autorités.

Huit millions fournis par Bienne et Berne

Les deux villes fourniront les fonds nécessaires pour organiser cet événement. Bienne participera à hauteur d'un million de francs et Berne à hauteur de 7 millions. Le Conseil-exécutif va soumettre au Grand Conseil une demande de crédit pour répondre aux exigences élevées en matière de sécurité.

Le canton s'attend à une contribution financière de la Confédération pour garantir le niveau de sécurité. L’organisateur d’événements Bernexpo apportera aussi une contribution.

Zurich et son Hallenstadion

La ville de Zurich avance de son côté disposer de l'infrastructure adaptée et de sites attrayants. Elle mise sur plusieurs sites de festivités, comme l'exige l'Union européenne de radio-télévision (UER). Le concours en tant que tel aurait lieu au Hallenstadion, la plus grande arène couverte de Suisse avec une capacité de 15'000 spectateurs.

Les halles de foire voisines offrent, elles, suffisamment de place pour les espaces nécessaires à la télévision et aux médias. Le "village de l'Eurovision" serait installé dans le parc de la Landiwiese, sur la rive gauche du lac. Il doit accueillir des concerts, des public viewings et d'autres événements officiels.

La Maison des congrès, située également au bord de la rade, serait le lieu d'autres événements officiels.

Un crédit de 20 millions de francs

La Municipalité soumet désormais au parlement communal un crédit cadre de 20 millions de francs pour contribuer aux frais de planification et d'organisation. Ce crédit sera délivré si la SSR et l'Union européenne de radio-télévision (UER) portent leur choix sur Zurich. Le gouvernement cantonal zurichois salue la décision de la ville et soumet au Grand Conseil une contribution de soutien de 5 millions de francs.

La candidature zurichoise a été élaborée en collaboration avec Zurich Tourisme, la société Hallenstadion SA, le groupe MCH Foire Suisse et la Maison des congrès.

Bâle et Genève aussi sur les rangs

Bâle et Genève sont également sur les rangs pour accueillir la prochaine édition du concours. "Le canton et la Ville de Genève sont très enthousiastes et vont déposer le dossier de candidature dans les temps, le délai étant fixé à vendredi", précise Guillaume Renevey, porte-parole du Département genevois de la cohésion sociale.

Intéressée dans un premier temps, la ville de St-Gall a renoncé à organiser le concours. Elle invoque notamment les lourdes exigences, financières notamment, que cet évènement génère.

Le calendrier prévoit qu'en juillet et en août l'Union européenne de radio-télévision (UER) et la SSR étudient les dossiers et effectuent des visites sur place. Le choix final de la ville hôte sera rendu public d'ici fin août.

cab avec ats