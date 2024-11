Une nouvelle base de négociations sur la "finance climatique" publiée mercredi

Les différents marchés du carbone - que certains qualifient de "droit à polluer" - sont vertement critiqués pour leur complexité, leur opacité et leur inefficacité à réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Malgré ces écueils, ils constituent toutefois un outil utile pour financer des projets dans les pays du Sud.

Un premier marché carbone ne concerne que les échanges bilatéraux entre les Etats, et c'est un mécanisme que la Suisse apprécie particulièrement dans sa stratégie climatique: "La Suisse est l'un des pays les plus dynamiques, avec d'autres pays comme Singapour, la Suède ou le Japon", confirme Christian De Perthuis, spécialiste des marchés carbone et professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine.

Le schéma est assez simple: la Suisse finance des projets de reforestation ou d'énergies renouvelables dans des pays du Sud et, sur cette base, "on va calculer un certain nombre de réductions d'émissions financées grâce à la Suisse, dont une partie pourra être intégrée dans sa contribution à l'objectif de l'Accord de Paris", explique-t-il.

Un second marché concerne le secteur des entreprises privées, qui peuvent y vendre et acheter des quotas lorsqu'elles dépassent leur plafond d’émission de gaz à effet de serre. Ces entreprises s'échangent donc le droit de polluer des tonnes de CO2, et les prix évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Un quota, soit l'équivalent d'une tonne de CO2, se négocie ainsi de 1 à une centaine de francs.

Loi de la jungle

Mais en l'absence de régulation, ces crédits et quotas carbone échangés ne correspondent pas réellement à des tonnes de CO2 évitées ou séquestrés. Et certains vendeurs gonflent l'impact écologique positif de leurs projets pour vendre le plus possible de crédit carbone, ce qui correspond à du greenwashing.

Selon de nombreuses études, l'efficacité climatique de certains projets est aussi questionnable, notamment plusieurs projets financés par la Suisse, comme un réseau de bus électriques à Bangkok.

"Le marché de ces projets ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, il déplace simplement le lieu où se font ces réductions d'émissions", résume Christian De Perthuis.

Le système actuel est donc inadapté à l'urgence climatique et offre des droits de polluer aux plus gros émetteurs, soit les grandes entreprises et les économies des pays riches. Il ne constitue donc pas une solution à long terme. Mais ce marché du carbone reste une façon de financer un peu la transition climatique dans les pays du Sud global. Reste à trouver la bonne formule avec des crédits carbone efficaces, transparents et irréprochables. C'est ce qui est jeu durant cette COP29.

Lundi soir, un premier cadre international a été accepté pour un marché carbone supervisé par l'ONU. Mais il reste loin d'être parfait aux yeux de nombreuses ONG.