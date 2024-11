La COP29 s'est ouverte à Bakou dans un contexte géopolitique troublé

- La 29e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte lundi à Bakou, en Azerbaïdjan, par un appel à la "coopération mondiale" qui est "dans l'intérêt de tous", a souligné le patron de l'ONU Climat Simon Stiell dans son discours. Le président de cette édition Moukhtar Babaïev, lui, a lancé qu'elle "est un moment de vérité pour l'accord de Paris".

- L'enjeu principal de cette COP, qui durera jusqu'au 22 novembre, est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement afin qu'ils se développent sans charbon ni pétrole, et puissent affronter plus de canicules et d'inondations.

- Organisée dans un contexte géopolitique troublée, cette édition de la conférence n'a pas attiré autant de monde que l'avaient fait les éditions de Dubaï (2023) et Glasgow (2021): environ 51'000 participants sont accrédités, selon l'ONU Climat, et un peu de moins de cents chefs d'Etats et de gouvernements.

- La COP29 a été pointée du doigt par de nombreuses ONG pour être organisée dans un pays qui considère le pétrole comme un "cadeau de Dieu", et où les autorités ont arrêté et poursuivent plusieurs militants environnementaux.

RTSinfo