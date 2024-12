Une eau du robinet pas toute transparente en Suisse romande

Un excès de résidus du fongicide chlorothalonil a été identifié dans l'eau du robinet d'au moins 31 communes de Suisse romande, révèle une enquête participative de la RTS en collaboration avec la FRC. Celle-ci met aussi en évidence une information pas toujours transparente et inégale selon les communes.

La RTS et la Fédération romande des consommateurs (FRC) ont sollicité l'ensemble des communes romandes pour connaître l'exposition de l'eau potable aux micropolluants.

Les données récoltées ont permis d'identifier 31 communes dans lesquelles l'eau du robinet dépassait la norme de 0,1 microgramme par litre pour un résidu du fongicide chlorothalonil. Il s'agit pour l'essentiel de communes vaudoises et fribourgeoises, notamment les villes d'Yverdon-les-Bains, Payerne ou Estavayer et une bonne partie de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Ce résultat n'est toutefois pas exhaustif. Car les communes qui n'ont pas fourni d'informations et qui dépasseraient aussi ce taux ne figurent pas sur notre carte. Aucune liste actuelle synthétisant toutes les données d'un même canton n'est en effet disponible auprès des services cantonaux, ces derniers étant tenus au devoir de discrétion. Les informations sur la qualité de l'eau ne peuvent donc être obtenues qu'auprès des communes concernées, qui ne contrôlent pas toutes les mêmes substances et communiquent leurs résultats de manières parfois très différentes, certaines sous une forme très détaillée, d'autres plus évasives.

L'eau reste consommable

Interpellées, les 31 communes concernées insistent pour rappeler que l'eau reste consommable, malgré ces dépassements. "On peut boire cette eau sans risque pour la santé", confirme Patrick Edder, chimiste cantonal genevois, invité mardi dans l'émission "On en parle". "De manière générale, pour les résidus de pesticides, on a mis des valeurs qui ne sont pas des valeurs toxicologiques, mais les valeurs les plus basses possibles, parce qu'on n'en veut pas dans notre environnement, tout simplement. Si on devait mettre des valeurs toxicologiques, dans certains cas, on accepterait des concentrations bien plus élevées."

On a l'impression qu'il y a une sorte de loi du silence, que les communes sont embêtées, alors que c'est un droit, pour chaque citoyen et chaque citoyenne, de connaître la qualité de l'eau Michel Matter, médecin

Mais le chlorothalonil n'est pas la seule substance retrouvée fréquemment dans le réseau par les distributeurs d'eau. Le TFA, acide trifluoroacétique, est également très présent et en quantité assez importante dans l'eau du robinet des Romands. Le risque toxicologique de ce PFAS, un polluant éternel, est actuellement évalué par différentes instances. "C'est une molécule qu'on doit surveiller. Il y a une incertitude", indique Patrick Edder.

D'autres substances, comme la chloridazone, l'atrazine, l'iomeprol ou la metformine, un antidiabétique, reviennent à plusieurs reprises dans les relevés. "Ce sont des médicaments, donc ce n'est pas forcément lié à l'agriculture. C'est lié à notre mode de vie", rappelle Nathalie Chèvre, écotoxicologue à l'Université de Lausanne. "Rien que la crème solaire, par exemple, on va en retrouver dans le lac. Parce qu'on la met sur la peau, on se lave ensuite et ça finit dans l'eau. Donc, je dirais: vraiment essayer d'utiliser les substances les plus naturelles possibles et limiter aussi l'usage", conseille-t-elle.

Défaut d'information sur la qualité de l'eau

Le volet de l'enquête mené par "A Bon Entendeur" révèle aussi de fortes lacunes dans l'accès à l'information. Sur les plus de 600 communes contactées, soit l'ensemble des communes romandes, 60% n'ont transmis aucune information relative à la présence ou non de micropolluants dans leur eau. "Ça choque et ça heurte", commente Michel Matter, médecin qui fut membre du comité de l'initiative "Pour une eau potable propre". "On a l'impression qu'il y a une sorte de loi du silence, que les communes sont embêtées, alors que c'est un droit, pour chaque citoyen et chaque citoyenne, de connaître la qualité de l'eau."

La qualité de l'information dépend-elle de la taille des communes et des moyens dont elles disposent? Ce n'est pas l'avis de Rebecca Eggenberger, responsable alimentation à la FRC: "On a cherché à savoir s'il y avait un dénominateur commun entre ces distributeurs qui sont capables de donner cette information. On n'en a pas trouvé. Il y a des grandes villes et des petits villages de 1200 habitants qui donnent vraiment une information fiable et qui expliquent même des dépassements."

Texte web : Philippe Girard, François Egger, Maeva Liebling, Méribé Estermann, Linda Bourget

Sujet radio : Bastien von Wyss, Mathieu Truffer, Isabelle Fiaux

Sujet TV: François Egger, Maeva Liebling, Méribé Estermann, Linda Bourget