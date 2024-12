Un manchot entièrement noir repéré sur une île de l'Atlantique sud

C'est l'histoire d'un manchot royal entièrement noir, très différent en apparence, mais bien intégré dans sa colonie. Ce spécimen extrêmement rare, un photographe belge a eu la chance de l'observer sur une île située au beau milieu de l'Atlantique sud.

Le photographe belge Yves Adams a eu la chance d'immortaliser ce manchot exceptionnel depuis la baie de St Andrews, en Géorgie du Sud.

"C'est ma cheffe d'expédition qui a d'abord repéré l'oiseau et m'en a parlé au retour d'une excursion", raconte le guide dans le Daily Mail.

Un sur des millions

Cette robe charbonneuse s'explique par du mélanisme, un excès de pigments noirs dû à une mutation génétique rare.

Cette spécificité rend ce manchot plus visible pour les prédateurs, sur la glace et dans l'eau. Pour l'instant, ce dernier se porte heureusement bien. "Il a été complètement accepté par ses congénères et sa taille n'est pas différente de celle des autres", rassure le photographe.

Doreen Enssle