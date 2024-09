Tempête Boris: les causes du déluge

Des pluies torrentielles, des inondations spectaculaires et meurtrières: la tempête Boris sème le chaos en Europe centrale depuis samedi 14 septembre. Le phénomène s’explique en grande partie par la présence d’une dépression stationnaire. D’autres facteurs comme la température de la mer jouent également un rôle. Voici pourquoi.

Selon les derniers bilans, au moins onze personnes sont mortes et plusieurs sont portées disparues en Roumanie, en Pologne et en Autriche. La tempête Boris a également provoqué des dégâts et des inondations catastrophiques en République tchèque et en Slovaquie, où plusieurs victimes sont aussi portées disparues.

>> Lire à ce sujet : La tempête Boris a fait au moins huit morts et plusieurs disparus en Europe centrale

Exemples parmi d’autres: il est tombé par endroits entre 300 et 350 mm de pluie en Basse-Autriche et entre 200 et 270 mm dans d'autres localités autrichiennes, entre jeudi et dimanche matin. Soit deux à quatre fois plus que lors d'un mois de septembre complet.

Image satellite du 16 septembre 2024 à 10h UTC [EUMETSAT/Météosuisse]

Toujours en Autriche, jusqu'à 70 voire 80 mm de pluie supplémentaires sont attendues pendant la journée de lundi, selon le modèle ICOND2 du Deutsche Wetter Dienst. La situation reste préoccupante.

Fortes pluies liées à une dépression stationnaire

Les quantités impressionnantes de précipitations mesurées depuis le 14 septembre s’expliquent en premier lieu par la présence d’une dépression stationnaire entre l’Autriche, la Pologne et la Roumanie.

Cette dépression est d’abord passée sur les Iles britanniques, la France, l’Allemagne et la Suisse, puis s’est isolée des courants d’ouest sous la forme d’une goutte froide en progressant vers l’Europe centrale. Bloquée à partir de vendredi entre deux anticyclones, l’un sur le Proche-Atlantique, l’autre sur la Russie, cette dépression a déversé des pluies sur les mêmes zones plusieurs jours d’affilée [voir ci-dessous].

En haut, pressions au sol et précipitations prévues par le modèle européen (ECMWF) pour le 14 septembre 2024 à 21h UTC. En bas, vents vers 5500 m. [ECMWF - Nicole Mottet]

On parle de "goutte froide" en météorologie lorsqu’une dépression s’isole des courants d’ouest, phénomène qui se caractérise par la présence en altitude d’un dôme d’air froid entouré par des isothermes fermés. Le diamètre d’une goutte froide peut varier de quelques centaines à un millier de kilomètres.

Le phénomène se développe généralement au sein de creux dépressionnaires associés de fortes composantes Nord-Sud, ces derniers étant reconnaissables à leur forme pointue. Lors de sa progression vers le sud, l'air froid peut voir son alimentation se couper petit à petit. Il finit par s’isoler au sein d’une masse d’air plus chaude, ce qui aboutit à la formation d’une "goutte froide" ou "cut-off" en anglais.

L’arrivée d’air polaire et des températures de mer élevées en circonstances aggravantes

L’avènement de fortes pluies est également lié à l’arrivée d’air polaire depuis l’Atlantique-Nord, la température baissant en moyenne de 10°C à 12°C entre l’Autriche, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Signature classique dans ce genre d’événement, la température est passée à -20°C vers 5500 m. L’illustration ci-dessous montre la progression de l’air polaire entre le 11 et le 16 septembre.

Progression de l'air polaire entre l'Atlantique-Nord et l'Europe centrale entre le 11 et le 16 septembre 2024. [ECMWF - Roger Matthias Link]

Cette baisse de température a contribué à la formation d’une dépression assez vigoureuse, accompagnée de forts vents. Elle a également favorisé la formation de lignes orageuses assez actives.

On relèvera enfin la présence de températures bien au-dessus de la normale à la surface de la Méditerranée et de la mer Noire. Au-delà des contrastes thermiques avec l’air polaire qui arrivait par le nord, la présence d’eaux chaudes à la surface de la mer [voir ci-dessous] s’est accompagnée d’une forte évaporation. D’où la présence de grandes quantités d’humidité dans l’atmosphère.

Anomalies de températures à la surface de la mer, observées le 14 septembre 2024. [CEAM/Wikipedia - Jyi 1693]

On précisera que la présence d’eaux chaudes à la surface de la Méditerranée ou de la mer Noire – et de grandes quantités d’air humide dans l’atmosphère – constituent souvent des circonstances aggravantes au début de l’automne lorsque les fronts froids reviennent sur le Vieux Continent.

De telles situations sont parfois à l’origine d’évènements de type cévenol dans le Sud de la France, souvent synonymes de pluies abondantes. Elles favorisent également la formation des Medicanes, appelés également cyclones subtropicaux méditerranéens.

Philippe Jeanneret