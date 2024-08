Pollution plastique "préoccupante" sur les plages du Léman, juge une étude

"Lorsqu'il y a déjà des microplastiques dans le lac, il est trop tard pour intervenir. Il est donc essentiel de prévenir leur entrée dans l'environnement. (...) Il est crucial d'éduquer, de sensibiliser et de promouvoir des politiques publiques en faveur de réglementations plus strictes sur l'utilisation et la gestion des plastiques", estime Nicole Gallina, nouvelle secrétaire générale à la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), mercredi dans La Matinale de la RTS.

Dans un communiqué commun avec l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), la CIPEL souligne que l'Union européenne a mis en place des mesures proactives, notamment l'installation obligatoire de préfiltres sur les machines à laver d'ici à 2025, visant à réduire cette source de pollution. En Suisse, tant le Conseil fédéral que le Conseil national se sont opposés à une motion allant dans ce sens, invoquant "des coûts élevés pour les consommateurs et des bénéfices environnementaux incertains", rappelle le communiqué.

Malgré ce rejet, l'ASL et la CIPEL estiment que des "initiatives volontaires" restent "cruciales". Elles mentionnent par exemple l'utilisation de sacs de lavage anti-microfibres, ce qui permet de capturer une partie des fibres relâchées lors du lavage. Choisir des textiles durables et de meilleure qualité, qui libèrent moins de fibres, est également recommandé. Laver à basse température et réduire la fréquence des lavages font aussi partie des mesures qui contribuent à limiter l'usure des vêtements et la libération de microfibres.